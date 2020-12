La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes 86.289,80 euros en ayudas del programa 'Gijón Reinicia'. Se corresponde con la quinta tanda de subvenciones de esta convocatoria en la que se conceden ayudas a 27 autónomos o micropymes para el mantenimiento del empleo por cuenta ajena por un importe de 75.596,73 euros. También se subvenciona a 34 más con un total de 10.693,80 euros para sufragar gastos derivados de la reapertura de sus negocios en el municipio.

En el primer caso, se subvenciona una cuantía de 1.500 euros por cada una de las reincorporaciones o la parte proporcional en función de la jornada con un máximo de tres a jornada completa o de seis a jornada parcial; en el segundo caso la cuantía máxima establecida de 500 euros por empresa o negocio. El objetivo es fomentar la reactivación de la actividad económica y la reapertura de negocios y establecimientos, así como favorecer el mantenimiento de las contrataciones laborales relacionadas con empresas y personas trabajadoras que se han visto afectados por el decreto de estado de alarma.

En total ya se han resuelto 1.223.653 euros en ayudas de los cinco millones de euros de créditos asignados a esta convocatoria, dirigida prioritariamente al pequeño comercio urbano y a la hostelería local, y ya son 849 los negocios de la ciudad beneficiados. Además, se ha dado luz verde a una partida de 178.045,56 euros para la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena que beneficiarán a 83 empresas (178.045,56 euros) y a dos entidades sin ánimo de lucro (4.125 euros).

Se trata de la tercera y última convocatoria del plan de concertación, que subvenciona los contratos laborales suscritos en cualquiera de las modalidades vigentes entre el 01 de julio de 2018 y el 20 de septiembre de ese año.

PLAN DE USOS DE TABACALERA

Por otro lado, la Junta de Gobierno, ha aprobado el Plan de adecuación de usos de la antigua Fábrica de Tabacos de Gijón/Xixón para espacio cultural. Este proyecto abarca al edificio histórico, la antigua vicaría y a dos edificios de nueva planta y en él se detalla la distribución espacial por plantas y los usos propuestos para las diversas zonas y edificios.

Pretende ser el elemento dinamizador de todas aquellas iniciativas vinculadas a los conceptos contemporáneos sobre los que gira el discurso de la cultura y la creatividad del siglo XXI así como el de la cultura urbana y albergará también servicios municipales vinculados a la gestión de la cultura. El compromiso es hacer de Tabacalera un espacio público de cultura y creación y dar respuesta al compromiso que las instituciones públicas tienen frente a un sociedad sostenible y cuyas iniciativas son el papel de la cultura en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 21 de la cultura. Además, se ha aprobado la certificación-final de las obras de reforma de los campos deportivos de la Universidad Laboral, por un importe total de 207.479,08 euros.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Asimismo, se ha autorizado a la Fundación Juan Muñiz Zapico a proceder a la subcontratación parcial con la empresa Pensar Consulting S.A. del proyecto de recuperación de la memoria democrática sobre el movimiento obrero en los barrios de Gijón durante la dictadura franquista. La subcontratación autorizada podrá alcanzar un importe máximo de 2.988,70 euros del total de 4.788 euros que le fueron adjudicados y está enmarcada en la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación y difusión de la Memoria Democrática del concejo de Gijón/Xixón para el año 2020.

Asimismo, se han concedido un total de nueve becas para la realización de prácticas no laborales del proyecto Agencia de Activación Juvenil. Precisamente en este día se ha cerrado el plazo de esta anualidad para que las empresas puedan poder solicitar las prácticas. En total han sido 45 el número total de prácticas no laborales aprobadas en el marco de este programa, de las que seis no han podido realizarse debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento, procesamiento y almacenamiento de la plataforma de ciudad AERO, con un plazo de duración del contrato de quince años y un presupuesto base de licitación de 2.285.860,31 euros IVA incluido.