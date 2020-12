Un cementerio gijonés mar adentro

Quince, que durante años trabajó en una funeraria, vio la oportunidad de emprender un nuevo camino en solitario hacia otra de sus grandes pasiones: el Cantábrico y las actividades náuticas. Él y su socio, David Zapico, no dejaron pasar la oportunidad que puso sobre la mesa el Real Decreto 79/2019 de 22 de febrero, que convertía en legal el lanzamiento de cenizas al mar (tardó varios meses en oficializarse). Realizaron todos los trámites oportunos y lograron una parcela náutica, “como un campo de fútbol de extensión”, ubicada a unas tres millas del puerto deportivo, justo en frente del cabo San Lorenzo. “Hay varias exigencias, como por ejemplo, que no sea una zona de pesca de arrastre, que no sea un fondeadero ni tampoco una reserva natural”, explica Quince, al que le gustaría ampliar su extensión.

Con los permisos conseguidos y la adquisición de dos embarcaciones –“Isla Erbosa” y “Gran Bahía II”, ambas para doce pasajeros y dos tripulantes y de 14 y 13,4 metros de eslora, respectivamente–, lanzaron su iniciativa, que no ha parado de ganar adeptos en estos meses. “Es un momento mucho más íntimo, más especial y verdaderamente el último antes de despedirse, con menos gente que en un cementerio o durante el funeral”, reflexiona Quince, que se muestra “muy agradecido” a la ayuda recibida desde Funeraria Gijonesa en el comienzo de su aventura.

El viaje hasta el “cementerio marino” de Gijón implica un trayecto de unos cincuenta minutos, contando ida y vuelta. Todo depende del oleaje, claro está, pero “hay flexibilidad para amoldarse a las familias”, sostiene. “Una vez llegamos al punto asignado para depositar la urna y, aproados a la mar, se procede por sotavento a la entrega de la urna. A los pocos minutos, ya se procede al esparcimiento de cenizas en el fondo del mar”, describe Quince. E insiste en que es obligatorio que la urna elegida para guardar las cenizas sea biodegradable. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que no está permitido lanzar ramos de flores enteros al mar, pero sí pétalos sueltos que ellos mismos ofrecen a los familiares. “También pueden elegir una canción o música de fondo para vivir ese momento como ellos quieran”, destaca.

Toda familia recibe luego una carta de navegación en la que se señalan las coordenadas exactas donde se lanzó la urna, para así saber el punto concreto en el que reposan los restos de su ser querido. Como un nicho o una lápida en los cementerios tradicionales, pero en el fondo del Cantábrico. “Todo se debe hacer de manera ecológica, legal, pero a la gente le gusta saber que puede cumplir con los deseos de alguien amado”, afirma Quince, que aspira a ampliar el servicio por otras zonas de Asturias.