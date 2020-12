“Podemos sigue siendo una herramienta de cambio, es lo que debemos hacer ver”

–¿Por qué da el paso?

–Hace ya unos meses, diferentes personas me animaron a que me presentara, para que no se perdiera la experiencia y conocimiento que tengo, tanto del Ayuntamiento, por haber sido concejala y por mi trayectoria laboral, como dentro del partido. La verdad es que me lo pensé bastante. Pero, al final, decidí dar el paso.

–¿Qué aporta su candidatura frente a las otras dos?

–Por un lado, que trabajamos en equipo, aunque yo sea la cara más visible. También aporta esa necesidad de equilibrio que necesitamos dentro de Podemos y esa necesidad de que podamos trabajar todas y todos juntos de forma que todas las sensibilidades puedan estar integradas. Yo creo que es lo que más aporta es que facilitará el consenso. Algo que, además, potenciará la participación, no dejando a nadie fuera. Aquí todas tenemos cabida.

–Existen diferencias en Podemos respecto a la estrategia de pactos a seguir. ¿Qué opina del gobierno local, formado por el PSOE e IU?

–Lo que hay que hacer es pensar en la ciudadanía. Lo primero que hay que hacer es trabajar codo con codo y, con otros partidos, escucharse, dialogar, reflexionar e intentar llegar a todos los acuerdos que sean posibles pensando en la ciudadanía; cada uno con sus líneas ideológicas, obviamente, pero poniendo siempre encima de la mesa que lo principal es que se está trabajando para un municipio, para una ciudad. Y eso se puede extrapolar a la autonomía y a nivel estatal, donde Unidas Podemos está dentro de un Gobierno de coalición. Aquí no es ir en contra de todo el mundo o a favor de unos sí y de otros, no. A favor se va a estar en lo que sea positivo y favorable para la ciudadanía. Creo que es la base para toda negociación.

–¿Vería bien que Podemos entrara en el gobierno de coalición de Gijón?

–Es una cuestión de voluntades. En Gijón podría haber en un momento dado un gobierno de coalición, por ejemplo, con los partidos de izquierdas, si hay voluntad. Y si estamos realmente de acuerdo en hacer unas políticas progresistas que sean favorables para la ciudadanía. Eso no es sólo decirlo, debe suponer que se vea, que se note.

–¿A qué achaca el debilitamiento de Podemos durante los últimos años?

–En parte se debe a bulos y ataques de otras formaciones. Pero, sobre todo, a las disputas internas, porque a veces nosotros mismos caemos en luchas internas que no son buenas para el partido. Las discrepancias habrá que tenerlas con respeto, con diálogo, con reflexiones para llegar a acuerdos en común. Y para no acabar tirándonos los trastos a la cabeza. Eso, que a veces ha ocurrido, creo que habrá que ir reconduciéndolo para transformarlo en críticas constructivas. La gente que se desilusionó tiene que ver que en Podemos somos capaces de reconducir y pensar en lo principal, que Podemos tiene que ser una herramienta de cambio. Es lo que tenemos que saber hacer ver a la gente.

–¿Un año de gestora no cree que ha contribuido a esa desilusión en las bases?

–Es cierto que es un tiempo un poco largo, pero también se ha colado de por en medio una pandemia. Pero yo no lo veo negativo. Sí que ha limitado la participación, el que podamos trabajar de una forma conjunta con más consenso. Pero tampoco creo que nos haya perjudicado.

–¿Cree que Podemos se está transformando en un partido convencional?

–No lo creo. Podemos sigue siendo una buena herramienta para el cambio. Lo que hay son dificultades porque ni Podemos gobierna en todos los sitios ni lo hace en solitario como para desarrollar todas las políticas que nos gustaría. No gobernar en solitario es lo que hace que alguna gente nos vea como un partido convencional, porque no observa grandes cambios.

–Hay quien achaca el retroceso electoral en Gijón a que permitieran un gobierno de Foro en el anterior mandato.

–Fue una decisión muy difícil, pero se necesitaba un cambio. Nosotros no permitimos gobernar a Foro, nosotros decidimos apoyar a nuestro candidato, que fue lo que hicimos y lo que decidieron los inscritos de Podemos. Desde la oposición hicimos un gran trabajo para incidir en que las políticas de Foro no fueran más negativas de lo que fueron.