Los transportistas, ante el riesgo de que El Musel pierda líneas: “Lo advertimos”

La continuidad de esta línea inaugurada en agosto está pendiente de los contactos entre APM Terminals y la naviera Containerships, muy molesta con las esperas de hasta tres días de sus barcos en el Puerto y que en muchas escalas no se hayan localizado en la terminal todos los contenedores que había que embarcar. Pese al fin de la huelga en Bilbao, la sobresaturación de la terminal gijonesa aún no se ha despejado, aunque se sigue trabajando en la misma a tres turnos.

“Después de dos meses de huelga, Bilbao va a recuperar todos sus tráficos y en el Puerto de Santander el grupo Boluda está terminando de montar una nueva terminal de contenedores con una inversión millonaria. Las cosas no vienen por casualidad. Es el problema eterno de Asturias; que no competimos”. Alejandro García Monjardín, presidente de la otra patronal asturiana del transporte de mercancías por carretera fue más allá y reclamó medidas por parte de la administración para solucionar el problema: “Si la Autoridad Portuaria de Gijón y los políticos de esta región no toman medidas con esta terminal, El Musel quedará como un auténtico solar”. Monjardín desveló que en la reunión que los representantes empresariales habían mantenido con el Puerto y el Principado para instarles a que presionaran a la terminal “el presidente del Puerto, Laureano Lourido, nos dijo que la terminal cumplía con todas las cláusulas de la concesión”. “Desconozco si está cumpliendo con las cláusulas, pero con quienes no está cumpliendo es con los clientes, en perjuicio de las empresas asturianas”, añadió.

Monjardín agregó que tanto la Autoridad Portuaria como los transportistas y los empresarios que importan y exportan por El Musel están de acuerdo “en que la terminal no funciona, pero quien tiene que hacer algo no lo hace”. El presidente de Cesintra llega a poner incluso en duda que APM Terminals “tenga interés en seguir con la concesión, es algo que sospechamos”. Una concesión que vence en 2022, pero que, en su opinión, “si no se toman hasta entonces medidas para mejorar la gestión las navieras se nos van a ir y va a ser muy difícil remontar”.

A raíz de la huelga en Bilbao, la terminal de contenedores amplió su espacio de almacenamiento en el Muelle de La Osa, con una autorización temporal de ocupación. Ese espacio, entre el de concesión de la terminal y el que en su día ocupó el Circo del Sol, sigue lleno de contenedores. Empresas asturianas y de provincias limítrofes, clientes tradicionales de El Musel, ha optado por utilizar otros puertos para exportar o importar sus mercancías. Ahora también se están llevando contenedores a Bilbao.