Los expresidentes del Santa Olaya, ante las elecciones: “Ha habido pocas tan vitales”

Importancia de los comicios. Los tres expresidentes coinciden en que, si bien “todas las elecciones son importantes, estas lo son incluso más”. Estas votaciones, a ojos de Ángel Terán, “tienen una mayor trascendencia, por las circunstancias especiales que las envuelven, como la influencia de la pandemia en las cuentas del club o la cesión de un nuevo terreno por parte del Ayuntamiento”. Más tajante se muestra Félix Fernández. “Es un momento crucial porque se está poniendo en peligro la propia idiosincrasia del Club Natación Santa Olaya”, zanja el presidente que más tiempo estuvo en el cargo en la historia de la entidad. “Lo que plantea una de las candidaturas, abriendo las puertas a la creación de nuevas secciones deportivas, pone en grave riesgo el futuro del Santa Olaya tal y como lo conocemos”, dice. Esta es la cuestión que más preocupa también a Jenaro Prendes, que remarca que “hay dos posiciones claramente contrapuestas: una aperturista, que propone crear nuevas secciones, y una continuista con el espíritu del club”. “Antes todas las directivas teníamos claro que la natación era la actividad esencial y, el resto, meras actividades sociales”, indica.

“No creo que haya dinero ni instalaciones para crear nuevas secciones” Ángel Terán - Presidente entre 1979 y 1986

Ampliación e inversiones. El Club Natación Santa Olaya se encuentra en un momento fundamental para su futuro, con opciones de ampliación en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, de 5.000 metros cuadrados, o de compra de los pertenecientes a la Autoridad Portuaria. “La ampliación no se está planteando de forma correcta”, incide Ángel Terán, que pide “realizar un plan director que decida qué queremos que sea el club en los próximos 25 años”. Una hoja de ruta que marque “qué queremos hacer, pero no a capricho de las distintas directivas, sino lo que decidan los socios”. Y dejando negro sobre blanco “cuánto se puede invertir cada año”. Así lo cree también Félix Fernández. “Desde siempre hemos ido creciendo a parches, sin una idea definitiva”, afirma el expresidente, que asegura que llegó el momento de “hacer un proyecto integral, con visión de futuro, que nos permita crecer con cabeza y de forma conjunta, con un objetivo común”. Una cuestión que, entiende Fernández, “no es labor de una junta directiva, sino de un comité de expertos con expresidentes, veteranos y socios, alcanzando un consenso y sin ocurrencias”. Idea que apoya Jenaro Prendes. “Somos una entidad con historia y solera, no puede ser que cada directiva que llegue quiera modificar lo hecho a su antojo”. Y remarca que “las personas pasamos, pero las instituciones permanecen”.

“No puede ser que cada directiva que llegue cambie los proyectos a su antojo” Jenaro Prendes - Presidente entre 1997 y 2001

Creación de secciones. Uno de los puntos que más controversias crea dentro del club es la posibilidad de una reforma estatutaria que la actual directiva plantea para poder crear nuevas secciones federadas, además de la natación. Ángel Terán llama la atención sobre el elevado coste que, según su opinión, supondría, así como sobre que “no hay espacio físico para mantener varias secciones”. “Podríamos vernos ante un problema gordo económico y de instalaciones”, afirma. Con todo, asevera que “no vale que 50 o 100 lo pidan, tiene que ser una masa social mucho mayor”. Una opinión con la que converge también Félix Fernández. “Esta modificación de estatutos con la que se pretende dar carácter federativo a las secciones deportivas puede llevar a desaparecer la idea con la que se fundó el club”, explicita. La idea propuesta pretende que estas nuevas secciones se autofinancien. “¿Y si desaparece ese patrocinio, se cierra la sección?”, enfatiza. Jenaro Prendes recuerda cómo a finales del pasado siglo se tuvieron que renovar los estatutos por imperativo legal y entonces “se dio la oportunidad de modificarlos para incluir nuevas secciones”. “Los socios, que son soberanos, dijeron que no”, afirma.

“El Santa Olaya se juega en estos comicios su futuro inmediato y su idiosincrasia” Félix Fernández - Presidente entre 2001 y 2013

Recuperar socios. La pérdida de hasta 700 socios este año (en gran medida por la pandemia) preocupa a los expresidentes, que recuerdan cómo “hace años había lista de espera para poder entrar”. Para recuperar estos socios y evitar seguir teniendo bajas, Ángel Terán incide en la necesidad de “impulsar las actividades sociales, que casi han desaparecido en el club”. “Al socio le importa que cuando vaya haya actividad y vida social”, indica. Félix Fernández pone el foco en que “es la primera vez que la masa social baja tanto, con lo que eso supone de pérdida de ingresos por cuotas y cursillos”. Además, propone que “todos los colegios tengan un convenio para que los niños aprendan a nadar en el Santa Olaya”, así como crear un bono deportivo. Para Jenaro Prendes, “tenemos que realizar una oferta igual o mejor que el resto de entidades deportivas de la ciudad”.

Principales retos. Los expresidentes tiene claros cuáles son los deberes de la directiva que salga elegida. “Recuperar socios, llevar a cabo un plan director y quizá redimensionar el equipo de natación”, pide Ángel Terán. Félix Fernández solicita “sentido común, dar estabilidad y una buena gestión con objetivos claros”. Jenaro Prendes pone el foco en “pensar a largo plazo lo que necesita el club, no pensar en intereses personales y trabajar para recuperar al club tras la crisis económica actual”.