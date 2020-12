El PP sigue sin crear grupos de trabajo 41 días después de la promesa de Marín

Hace dos días, Marín dio cuenta a la junta local de que en estas semanas se había efectuado una limpieza de la sede del partido. Un avance más bien escaso en opinión de varios dirigentes, que consideran que “de lo demás no se ha hecho nada”. Esto es, que no apreciando una reactivación real del partido –aunque sí ha habido alguna reunión de la dirección local del PP– como lo muestra que en mes y medio aún no se hayan creado grupos de trabajo o que el presidente plantee crear nada menos que 15 áreas (dependencia, comercio, urbanismo, hacienda, seguridad ciudadana, educación, deporte, festejos, medio ambiente, movilidad, promoción económica, obras públicas, cultura, turismo y empleo) para lo que difícilmente se podrá conseguir un suficiente número de afiliados dispuestos a participar. De momento lo que hay son “los nombres de las comisiones”. Eso si se mantiene la propuesta del presidente local, que no pudo ser localizado ayer para preguntarle por la constitución de esas comisiones, así como por su valoración de las duras críticas recibidas en la junta local del martes por parte de Fernando Martínez, Pedro Muñiz y Francisco Alonso. Unas críticas, en el turno de ruegos y preguntas, ante las que la respuesta de Marín fue agradecer la intervención y dar la palabra al siguiente.

Mariano Marín a lo que sí está respondiendo, según otros militantes del PP, es a la petición de informes que le están demandando desde la dirección regional del partido en Asturias, tras la llegada a la presidencia de Teresa Mallada. Mientras, la sede de Gijón sigue sin contar con personal propio para mantenerla abierta y una de las justificaciones que se han venido dando para el bajo tono en el partido es la falta de recursos económicos. Pese a ello, este año el PP de Gijón ha renunciado a vender participaciones de lotería de Navidad, como venía siendo tradicional y con la que lograban ingresos. Algunos años se llegaron a vender dos números enteros, superando los 13.000 euros de ingresos para el partido.

La reunión de la junta local del PP de Gijón del pasado martes sirvió también para el diputado autonómico y secretario general local, Pablo González, y el portavoz municipal del partido, Alberto López-Asenjo, dieran respectivamente cuenta de la actividad del PP en el parlamento regional y en el Ayuntamiento de Gijón, respectivamente. No acudió a la cita la senadora y expresidenta autonómica del partido, Mercedes Fernández, para informar sobre la actividad parlamentaria.