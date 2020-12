Sundance selecciona una película gijonesa

En la última edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), en la que Amalia Ulman protagonizó uno de los “Focos” de la cita y donde impartió una clase magistral, la directora explicó en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA los contenidos de “El Planeta”: “Es una comedida negra sobre la relación de dos mujeres, madre e hija, que están a punto de perder su casa”.

La película está ambientada en Gijón, sobre el fondo de la crisis y los desahucios. Pero los más atentos lectores de la crónica de sucesos local no dejarán de ver huellas de una conocida historia de la picaresca. Dos mujeres que, sin dinero y sin trabajo, deciden vivir de las apariencias y de la imagen para sus timos de supervivencia. Y el título de este filme, que el pasado noviembre estaba aún en fase de postproducción, no pasará desapercibido para quienes frecuentan los restaurantes del barrio alto.

Amalia Ulman, artista versátil con una acreditada capacidad para transmitir inquietantes metáforas sobre cuestiones de género, cuerpo, sexo o clase, explicó a este diario: “Creo que eso es más por la casualidad de que soy mujer y de clase obrera, pero mi interés son las relaciones humanas en general, como lo que mencioné anteriormente de los malentendidos”. Y aún más: “Puede que mi interés por esas cuestiones tenga que ver con el hecho de que soy autista y presto mucha atención a cómo se comunica la gente entre sí; resulta que es algo que yo he tenido que aprender ‘artificialmente’, digamos”.

El festival de Sundance se celebra cada mes de enero en Park City, cerca de la capital del estado de Utah, Salt Lake City. El nombre de la cita calca el del personaje que Robert Redford encarnó junto a Paul Newman en “Dos hombres y un destino”, Sundance Kid. El planteamiento de este certamen, desde sus orígenes, pasa por ofrecer un gran escaparate del cine independiente y de los creadores que se mueven al margen de las exigencias del mercado cinematográfico.

Amalia Ulman llegó de niña a Gijón y ha vivido en Londres o Los Ángeles. Según explicó a este periódico, ahora reside en Nueva York: “Ser inmigrante cambia siempre nuestra perspectiva; llegué de bebé a Gijón y nunca conocí del todo Argentina, pero tampoco se me dejó ser del todo asturiana. Es algo por lo que pasan todos los inmigrantes de primera generación: no somos ni de allí, ni de aquí, y esa falta de arraigo fue lo que me llevó a marchar tan joven a Londres”. Ha viajado también por Europa y China.

La realizadora tiene amplios intereses artísticos. Comenzó en el Net-art (piezas hechas para mover a través de internet), pero pronto pasó a hacer instalaciones, “performances” y a escribir. “Lo que me resulta más natural es la fotografía, el vídeo y la escritura”, afirma. A la espera de la valoración de su película en Sundance (la selección de “El planeta” es ya un éxito), Amalia Ulman escribe el guion de su próximo largometraje.