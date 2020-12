El escritor e historiador Agustín Guzmán Sancho, nacido en Quintanar de la Orden en 1952 y gijonés de adopción desde 1976, será el encargado esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro, de dar el pregón de las fiestas navideñas que organiza cada año la Asociación Belenista de Gijón. Guzmán Sancho, licenciado en Derecho, Filología Clásica y Geografía e Historia, cree que un mensaje de Navidad es tanto como “un mensaje de esperanza”. La pandemia le privó hace meses de pronunciar su discurso para dar la bienvenida a la Semana Santa de Gijón. Hoy se quitará, de alguna forma, esa espina.

–¿Puede adelantar algo del pregón que pronunciará esta tarde en San Pedro?

–Es un discurso dirigido a la situación actual de la pandemia y de cómo se puede celebrar la Navidad a pesar de que no podemos celebrarla. No podemos hacer lo más importante, que es abrazarnos, sonreír, que nos vean alegres, o reunirnos en familia. Especialmente se echarán de menos esos encuentros que se dilataban, cuando se visitaban las casas y los amigos iban a verte para estar ahí tomando dulces. Por ahí va el pregón... La moraleja es que la Navidad está en el corazón.

–Y a la vista de luces y tiendas también en las calles.

–Por supuesto, pero es una alegría diferente. Es una alegría de obligación. La alegría tiene que salir espontáneamente por algo que celebramos, debe tener una causa. La alegría y la tristeza tienen una causa. Hago una comparación entre la Navidad y la Nochevieja, y la Nochevieja no es Navidad, es más bien diversión que alegría. Sin embargo, también es sagrada y atañe a Dios porque el hombre celebra que está vivo, que ha vivido. Y este año mucho más. De eso no tengo ninguna duda.

–¿Hay motivos para la alegría a pesar de la pandemia del coronavirus?

–Hombre claro, ese es el mensaje del pregón. Solo hay una razón para estar alegres en una Nochebuena, especialmente en una noche oscura. La única razón es mirar al cielo, porque cuando miras al cielo las estrellas brillan más. La estrella de Belén brilla más en una noche oscura como esta.

–¿Servirá el sacrificio de estas Navidades?

–Creo que sí. Para eso está la Navidad, para crear la esperanza. Ese es el mensaje, de esperanza. Estoy hablando desde la fe, esto a personas que no creen no se les puede decir, pero la vida es siempre esperanza. No hay que olvidar que el que nace en Nochebuena es la vida de los hombres.

–¿Es importante la labor de la Asociación Belenista para mantener la tradición pese a la pandemia?

–La Asociación Belenista de Gijón es la gran pregonera desde hace 60 años de la Navidad en Gijón. Yo soy solo su representante, pregono en su nombre. Efectivamente sí ha servido su labor, y con gran acierto este año.

–¿Por qué?

–El belén de este año está sobre las ruinas de Veranes, y desde el punto de la fe es todo un mensaje, porque el niño Jesús viene a nacer sobre las ruinas de Roma, sobre las ruinas de todos los imperios. Es decir, él es eterno. Además, ese mosaico que se ve en Veranes, que se viene a traducir por algo así como “que seas feliz en tu casa”, digamos que ha sido hasta ahora un eslogan de la Nochebuena. Mi casa es la tuya y la de todos. Es una bienvenida al forastero. Una gran bienvenida.