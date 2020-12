Los artesanos se asientan con quejas en la plaza Mayor

Tras muchos años instalados en la plaza del Seis de Agosto los artesanos han “sufrido” un cambio de ubicación por la expansión de las terrazas. La mayoría de los asistentes a la feria no están conformes con su nuevo emplazamiento, pues coinciden en que la plaza Mayor está “alejada” de los ejes comerciales de Gijón, además de “no ser un sitio de paso”, como advertía José Ramón Lobato. “Estamos algo desubicados, la verdad que en el Seis de Agosto pasaba mucha más gente que por aquí”, reflexionaba Vicen Sanz, una de las más veteranas de esta cita tradicional. Eso sí, sea donde sea y a la vista del año que, como todos, han pasado los artesanos, “hay que hacer un esfuerzo para dar continuidad a esta feria, arriesgando, pero continuando siempre”.

En los puestos, todos con separación física, se pueden encontrar desde camisetas pintadas a mano hasta variopintos abalorios, pasando por las tradicionales confecciones con cuero, pinturas sobre madera, como las de Javier Ruiz Cuevas, “Cachopín”, o artículos de vidrio. Productos artesanos que en estas fechas “vienen muy bien para regalar”. Esa es la idea de Cristina Allende, que ayer consultaba las creaciones de cuero en el puesto que atendía Yesica García, que también promociona la venta por internet, “porque no puede quedarse uno solo con lo que se vende en el puesto”. “Son muy originales, me gusta y además que el pequeño comercio me da pena por todo lo que han pasado. Tienen cosas que no se encuentran fácilmente”, explicaba Cristina Allende tras consultar varios de los productos. Ese es el espíritu con el que los artesanos tienden su mano.