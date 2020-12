La responsable del área del Incar que elaboró el informe sobre las manchas de carbón en la playa de San Lorenzo, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, fue ayer contundente al explicar cómo su equipo llegó a la conclusión de que la mayoría del mineral procede con alta probabilidad de El Musel. “Yo carbón extraplanetario no conozco”, ironizó Isabel Suárez tras explicar el documento que les llevó a descartar que las manchas se deban en su mayor parte al hundimiento hace 34 años del buque “Castillo de Salas” o al lavado ilegal de bodegas de barcos en alta mar. El carbón, agregó, no llega arrastrado por el viento a la playa, sino por las corrientes y el oleaje tras pasar un largo periodo de tiempo en el agua.

“En fin, esto es sota, caballo y rey. En El Musel se manejan miles de toneladas de carbón desde el año 1907. Y en el año 1956 ya había carbón en la playa. Ahí lo dejo”, señaló la representante del Incar, quien recalcó que las conclusiones del informe están “soportadas con datos analíticos”. Un trabajo en el que se constató la existencia de 13 clases distintas de carbón en la playa frente a las tres que traía el “Castillo de Salas”, además de encontrar coque, antracita o lignito, entre otros materiales que no traía el barco hundido.

El informe señala que más del 75% del carbón que se ha ido acumulando en la playa es de clases diferentes al que traía el buque y más del 60% del material carbonoso de las manchas también. “Son totalmente incompatibles con el ‘Castillo de Salas’, es decir, no venían. Nos pongamos como nos pongamos no venían. Y el resto son compatibles, pero no quiere decir que vinieran”, señaló la investigadora del Incar, que recalcó que “hay una mayoría del carbón de San Lorenzo que no procede del ‘Castillo de Salas’, por imposibilidad, por analítica”.

Respecto a la hipotética limpieza de bodegas en alta mar como origen de las manchas apuntó que “esto de entrada está prohibido, pero bueno, hay que tener en cuenta aquí que cuando el carbón se echa al mar se dispersa y hay dos factores: el oleaje que incide en dirección sureste y la corriente de deriva, que va de Galicia al País Vasco y que se lo lleva todo para allá”. De ser así tendría que haber carbón en El Rinconín, Peñarrubia o Xivares, donde no lo hay, añadió. Sí lo hay en El Arbeyal y Poniente, en la línea de mareas, y en mucha menor medida en Los Mayanes y El Cervigón.

Sobre cómo llega al mar el carbón que acaba manchando la playa, la investigadora del Incar opinó que puede tener relación con las operaciones de carga y descarga en El Musel “se coge con cucharas y los dientes de las cucharas no ajustan y el barco no está pegado con pegamento al muelle; hay una separación". Añade que además el tamaño de las partículas de carbón hace que el mismo no haya podido ser transportado por el viento hasta la playa.

Tras la presentación pública del documento en el Ayuntamiento, el edil de medioambiente, Aurelio Martín apuntó que “hay un antes y un después del informe del Incar”, que previsiblemente llevará a revisar autorizaciones ambientales y vigilar las condiciones en las que estas se otorgan para la manipulación de carbones en El Musel. El Principado ya ha manifestado, por boca del vicepresidente, Juan Cofiño, que extremará los controles en el puerto.

La oposición ve “rotundo” el informe y pide medidas