“Muchos lo seguirán llamando el Elisburu”. Esa es la conclusión de una parte de los padres que forman parte de la comunidad educativa del Julián Gómez Elisburu que, a partir de enero, pasará a llamarse colegio público de Pumarín por la ley de Memoria Histórica, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El cambio impulsado para que el centro pierda el nombre del jefe de la Falange en la ciudad en los años cuarenta ha generado además cierta división entre los vecinos del barrio. Algunos aplauden desterrar el “pasado franquista” de la ciudad y otros consideran que “hay cosas más importantes”.

La decisión de rebautizar el colegio fue comunicada ayer por la mañana a los padres de los alumnos por la dirección. El cambio, solicitado por los representantes del Ateneo Obrero de Gijón, la Federación Asturiana de Memoria y República y la Asociación “Lázaro Cadenas”, todos ellos unidos en la Plataforma Memorialista de Xixón, cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento, pero deja algo fríos a muchos padres cuyos pequeños acuden a las aulas del colegio de Pumarín.

Priscila Martínez aguardaba ayer en la puerta que da a la calle Valencia a que saliera su hija de cinco años de clase. Antaño, su hija mayor también acudió al Elisburu, aunque ahora es alumna de instituto. Recibió la noticia ayer por la mañana. “Lo hemos comentado mucho a la entrada del cole entre varios padres y madres. A mí me gusta como estaba y lo vamos a seguir llamando igual”, comentaba.

Miguel Fernández tiene 43 años y en su infancia fue alumno del Elisburu. “Nunca me generó problemas. Mucha gente no tiene ni idea de quién fue Julián Gómez. No me va la vida en ello, pero me parece un absurdo”, remataba. Francisco Morán, de 46, y su pareja, Carolina Tuya, de 35, esperaban a que saliera su pequeña, que cursa sexto de primaria. “Se seguirá llamando como se hizo toda la vida”, contaba él. “Va a ser como el cambio de nombre del Parque Principado, que todo el mundo lo siguió llamando de la misma manera”, añadía ella.

Entre los vecinos sí existe cierta división de opiniones. José Fernández cuenta 52 primaveras. Ayer, paseaba antes de la hora de comer a su perra “Nara” por la calle Andalucía. “Pues a mí me parece fenomenal. Es necesario quitar del callejero todo lo que recuerde al Franquismo”, razonaba el hombre, afincando en el barrio desde hace 17 años. Por contra, Juan Pacheco se mostraba reacio a la mutación del colegio. Tiene dos hijos que son exalumnos del centro, una condición con la que también cuenta su mujer. “Si toda la vida se llamó así, no entiendo por qué hay que cambiar ahora”, cuenta. “Si se cambian esos nombres, pues también habrá que revisar otros como el de la calle Carlos Marx”, añade.

En un punto intermedio se queda Manolo Requejo, comerciante en Pumarín desde hace cinco años donde regenta una carnicería. “Es un punto de referencia para la gente. Llamarlo colegio de Pumarín lo veo una tontería, la verdad”, se sinceraba.

El cambio de nombre de Julián Gómez Elisburu a Pumarín se hará efectivo a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en enero. Anteriormente, ya se habían realizado otros intentos de cambiar el nombre al centro, sin éxito. A la vista de las reacciones, es probable que popularmente el centro educativo siga siendo conocido como el Elisburu, al menos, por un tiempo. En la ciudad hay otros casos donde la nomenclatura inicial ha quedado arraigada en la memoria colectiva, como sucede con el centro comercial de El Llano.