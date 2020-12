“La Unión siempre ha demostrado lealtad a quien gobierna; lealtad, no fidelidad perruna”

–Acaba 2020, ¿cual es la factura que le ha pasado el covid-19 al comercio de Gijón?

–La factura total no la vamos a ver hasta febrero pero será una factura dura. No solo por la reducción de las ventas, que hay quien calcula entre un 20 y un 25%, y por tanto de la competitividad del sector. También por lo que tiene de pérdida de empleo y de pérdida de confianza en la economía. Esa factura también tiene una parte positiva. Hemos descubierto que el sector comercial es tremendamente resistente y hemos transmitido una imagen de confianza, de seguridad y de proximidad hacia la clientela que ahora estamos recogiendo en ventas.

–¿Aguantó todo el mundo?

–No. Las primeras semanas se aguantó porque creíamos que eran 15 días pero en junio llegaron los primeros cierres de aquellos que tenían menos resistencia financiera y para los que las ayudas llegaron tarde. El verano no fue malo, al revés, fue bueno porque lo que no se pudo gastar en vacaciones se volcó en parte en el comercio pero el cierre de noviembre fue tremendamente injusto y duro.

–¿El Principado fue insensible con el pequeño comercio?

–No quiero creer que haya falta de sensibilidad hacía ningún sector o hacia la situación económica de ninguna persona. No quiero creerlo y por tanto no lo creo. Sí creo que el Principado se vio muy atascado por los datos sanitarios y la presión en los hospitales y tomó medidas muy de tabla rasa. Era evidente, y nadie lo discutía, lo que pasaba con otro sector muy próximo a nosotros, el sector de la hostelería. Nosotros pagamos esa proximidad en ese “vamos a pararlo todo” cuando el comercio no había tenido ninguna incidencia. Luego hubo otras explicaciones: como que con las tiendas cerradas la gente se quedaba en casa. Eso lo desmintió la meteorología al darnos un verano atrasado.

–¿Qué les molestó más del Principado? ¿Qué los igualara a la hostelería o una regulación que cerraba una tienda de barrio pero dejaba opción a ir a partes de una gran superficie?

–Fue tan incomprensible lo uno como lo otro. Incomprensible era, por ejemplo, que no se adoptaran medidas de control sobre establecimientos de tamaño grande. Pero el problema fue que no se reconociera el error. Solo comete errores el que toma decisiones y cuando gobiernas tienes la obligación de tomar decisiones. Reconocemos el derecho a tener errores, lo que nos pareció fatal es que una vez puestos de manifiesto no se rectificaron por aquello de que “como gobierno no cometo errores”. Es algo perverso que si reconoces que te equivocaste, no rectifiques. Eso fue lo que nos posición duramente contra el gobierno en los últimos 15 días del cierre de noviembre.

–Pero no salieron a la calle como sí hizo la hostelería...

–Nuestra estrategia era otra. Era hacer visible la opinión de los comerciantes, se llegaron a enviar 250 correos al gabinete de crisis, y al tiempo mantener un diálogo con el gobierno y plantear ideas. Desde el día 2 de noviembre les explicamos por qué tenían que abrir las tiendas. Entre otras cosas porque las ayudas no sirven si vamos a tener que acabar cerrando definitivamente y en todo caso no pedíamos ayudas, como en marzo, pedíamos compensaciones por las pérdidas económicas que produce un cierre injusto. No nos planteamos otras cosas. La estrategia en otros sectores tenía mucho que ver con el sector y con el liderazgo en el sector. El liderazgo en el comercio de Asturias no está discutido.

–La mesa de concertación de Gijón se debate entre las ayudas directas que exigen los sindicatos y los bonos al consumo que plantea el Ayuntamiento. ¿Qué prefieren ustedes?

–La discusión está muy verde y la orientación no se puede tomar desde el enrocamiento. Y lo digo por todas las partes porque nosotros como parte empresarial hemos cambiado algunas visiones sobre esta historia. Vamos a necesitar de todo: necesitamos fomentar el consumo, crear confianza en el turista para que vuelva a Gijón, al gijonés para que compre en el comercio y la hostelería local y ayudas a las empresas. Ayudas que desde la FADE defendemos como ayudas al empleo. Hay algo significativo y de lo que estar muy orgullos en la concertación de Gijón y es que hemos mezclado intereses para defender entre todos la economía local. La parte patronal defiende que las ayudas sean al mantenimiento del empleo y la parte sindical defiende que sean para micropymes y autónomos cuando la teoría dice que los sindicatos deben defender a los trabajadores y la patronal a las empresas.

–¿Cree que funcionaría el sistema de bonos de descuento como está planteado?

– Gijón es una ciudad que tiene capacidad para debatir el modelo que más se adapte a sus necesidades. No hay que copiar algo porque haya funcionado en otras ciudades. Hay que hablar y diseñar mucho el cuándo, el quién es el beneficiario y el cómo se va a gestionar.

–Se acaba el año y la mitad de las ayudas que se pactaron hace meses en la concertación con un presupuesto de 5 millones quedarán sin pagar.

–Lo que tienen las ayudas públicas es que cuando no llegan a tiempo no son ayudas. Frente a toda la velocidad con la que pactamos esos cinco millones la gestión no fue todo lo ágil que hubiéramos querido. He de decir, porque es de justicia y no porque quiera yo salvarle la cara a nadie, que los procedimientos administrativos no están pensados para tiempos de crisis de esta naturaleza. La maquinaria administrativa es una gran traba para la agilidad empresarial, lo es ahora con las ayudas y lo es también, por ejemplo, con las licencias de obra.

–¿Sirvió de algo que el Ayuntamiento les quitara tasas?

–La reducción de tasas tiene más efecto psicológico que económico. Es un “al menos el Ayuntamiento no me cobra”. Excepto en el comercio de alimentación en el resto son cifras poco significativas. En los impuestos gruesos, como el IBI, no hubo reducción.

–¿Era el momento de hacerlo?

–Sí, yo creo que sí, pero a nivel nacional. Hay cosas a las que nuestros gobernantes no se han atrevido y que era momento de abordar. Todo el mundo dice que el IBI lo paga el dueño del local y la mayoría de los comercios están de alquiler pero desde 1991 el IBI se repercute en la renta.

–Arranca “Mi barrio”, ¿qué diferencias tiene con la renta social?

–El sistema de pago en los comercios, que antes era con tarjeta, y el nombre. Lo del nombre es políticamente significativo porque implicaba una serie de cosas que el actual gobierno no quería asumir y estaba en su perfectísimo derecho. Nosotros aquí lo que hemos demostrado es que callamos a muchas cosas que se dijeron de la Unión de Comerciantes, injustas totalmente y que llegaron a calar hasta el punto de escucharlas en la Junta General del Principado. Callamos por respeto y la esperanza de que llegáramos a donde estamos hoy. Lo que podemos decir de “Mi barrio” es que bien está lo que bien acaba.

–¿Qué comentarios les molestaron?

–Fue muy desagradable escuchar a la Alcaldesa, no una sino varias veces, que la renta social era un instrumento en manos de la Unión, que era un programa hecho para los intereses de nuestros socios. No es verdad y el ataque que iba detrás era injusto para una organización que ha demostrado que defiende los intereses de un sector y con gran lealtad a quien gobierna por el respeto que nos merece quien ha ganado unas elecciones. pero hablamos de lealtad, no de fidelidad perruna.

–¿Cómo está siendo la campaña de Navidad?

–Esperanzadora para el comercio de calle, que es un comercio que da confianza a los clientes. Lo tienen peor las grandes empresas donde no se puede ver desde fuera lo que hay dentro. La campaña es buena, pero 2020 será un año de pérdidas. Han sido 80 días de cierre y eso no se puede compensar con una buena campaña de Navidad o de verano.