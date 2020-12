La Campa Torres retomará en 2021 sus excavaciones tras dos décadas de parón

Explica Paloma García Díaz, directora de los museos arqueológicos de Gijón, que el proyecto servirá para reanudar y cerrar los trabajos de las excavaciones originales del yacimiento entre los años 80 y los 2000, unas tareas que quedaron incompletas tras el fallecimiento del arqueólogo al frente de la tarea, José Luis Maya, el pasado 2001. “La concejalía de Cultura apostó al inicio de este mandato por este yacimiento y apoyó formular un plan donde cupiera la investigación, la conservación y la difusión del mismo. Es, en realidad, un proyecto de dinamización que viene a reanudar la investigación de los años 80. Será el plan más importante que hagamos desde su inauguración en 1995. No se puede esperar más”, asegura la experta.

La primera de las fases, a punto de licitarse, comenzará este próximo año con una duración estimada de unos doce meses y con un presupuesto de alrededor de 160.000 euros que correrá a cargo del Ayuntamiento de Gijón. Esta primera actuación tratará de saldar las tareas pendientes que no pudo finalizar Maya, sobre todo las relacionadas con un estudio definitivo de los materiales hallados durante esos años. “Se inició en la parte más prerromana y nos queda algo más pendiente la romana, antes de que se produjese un traslado natural del poblado hasta de Cimadevilla que acabó por dejar abandonado este asentamiento en el siglo I”, aclara García. Esta primera fase busca documentar y registrar todas las excavaciones ya realizadas aunque, de forma paralela, está previsto también que se lleve a cabo una revisión del estado actual del yacimiento, lo que implicará el uso de georradares y drones para analizar tanto la superficie como el subsuelo del entorno. “Será lo que nos permita plantearnos otros estudios en la fase 2 y los que nos deje saber un poco más sobre qué tenemos allí. Estas técnicas tan avanzadas no existían en los 80, así que no se han hecho nunca”, razona la responsable.

“Habrá novedades; tenemos técnicas que no había en los 80” Paloma García - Directora de los museos arqueológicos de Gijón

Este ambicioso programa nacerá bajo el nombre de “Proyecto Campa: presente y futuro del parque arqueológico natural de la Campa Torres de Gijón” y se alargará, aproximadamente, hasta 2025. Quedarán a partir del año que viene tres fases más, una para restaurar algunas zonas deterioradas –sobre todo las que se encharcan en temporada de lluvias–, otra para consolidar y restaurar el resto del yacimiento y una última para acercar todo lo que se vaya descubriendo durante los próximos años a la ciudadanía. “Habrá que actualizar también el propio museo, porque todo este plan exige excavar y vamos a encontrar cosas nuevas, seguro. Es ilusionante”, señala Paloma García.

Un plan en cuatro fases para cinco años

Recuperación. El plan de excavación en la Campa Torres será la primera gran actuación en la zona desde que se inauguró el centro museístico hace ahora 25 años. Drenaje. Junto a la clasificación y recuperación de piezas, las labores incluirán también el drenaje de zonas inundadas que llevan años poniendo en riesgo el castro. Hoja de ruta. Con georradares y otras herramientas no invasivas, los expertos también buscarán zonas enterradas no conocidas para proponer futuras que excavaciones.

El Estado financiará parte del drenaje de las áreas inundadas del castro

Aunque la recuperación de la Campa Torres nace en gran parte por el apoyo del Consistorio, la segunda fase del proyecto –la de conservación y arreglo de las zonas inundadas– saldrá también adelante gracias al llamado “1,5% Cultural”, el plan del Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes llamado el de Fomento) de destinar este porcentaje de sus partidas presupuestarias a labores relacionadas con el Patrimonio. En el caso del yacimiento castrense gijonés se adjudicarán unos 78.000 euros de subvención que cubrirán gran parte de los trabajos. Se centrarán en la zona de la “llanada”, la parte “más romanizada” del yacimiento, según completa Paloma García.

Esta fase subvencionada incluirá también buena parte del grueso de las excavaciones con las que la responsable y el equipo que tome las riendas del proyecto esperan descubrir piezas y áreas hasta ahora inéditas. “Hay zonas que se inundan con frecuencia y quedan encharcadas, así que la idea en esta fase es drenar, y para eso hay que meter tubos y excavar, así que sí, seguramente haya alguna sorpresa. En cualquier caso, en casi todos las fases, salvo en la redacción de las conclusiones, habrá que hacer algún tipo de excavación”, vaticina.

De cara al final de estos cinco años de trabajos, cuando toque trasladar al papel todo lo que se vaya descubriendo en el que fue el primer asentamiento de gijoneses, es cuando García abogará por actualizar el propio museo, que tendrá que modificar sus paneles y sus contenidos. “Será muy ilusionante pasar esos resultados científicos a un plan de difusión. Queremos que esto llegue a la gente, que los gijoneses vean esto como algo útil”, explica.

La redacción de todo este proyecto corre a cargo del Instituto de Historia del CSIC con técnicos del propio Ayuntamiento y de la Universidad de Oviedo. Cuando el plan concluya, la idea es dejar también fijados los rincones que deben ser prioritarios para estudiar en el futuro. “Usaremos técnicas no invasivas de teledetección y topografía en busca de zonas enterradas para dejar una guía de cómo deberemos proceder más adelante”, aclara la responsable de la red arqueológica de Gijón.