Las emociones abstractas de Maite Ciruana

La propuesta de Ciurana está trabajada con acrílicos sobre lienzos en 3D y también por planchas de metacrilato, “que tienen buena aceptación” a juzgar por el interés despertado “en dos galerías de Madrid que me llevan a ferias internacionales”. “Es una pintura emocional, no pinto lo que veo, solo que siento”, confiesa la autora, que en estos últimos años ha ido “evolucionando y creando mi propio lenguaje, marcado por el color y la gestualidad, relacionados ambos con el mundo de los sentimientos y la propia intuición”.

En la exposición, confiesa la altura, se puede percibir la incidencia con los días de confinamiento por la pandemia sanitaria tuvieron en sus creaciones. “Muchas de las piezas son previas al estado de alarma, en las que existe mucho colorido, inspiradas en los atardeceres que veo desde mi casa, preciosos por los colores que se crean; pero también hay cuatro obras que pinté durante la primera etapa del confinamiento más oscuras, en las que se ve mi angustia por la situación”, explica Maite Ciurana. A su juicio, es cierto que existen “pequeños toques de luz en el horizonte, pero el fondo es más oscuro de lo habitual, algo de lo que me di cuenta una vez las terminé”, confiesa. “No sé por qué, pero no me salía en ese momento pintar con colores”, reconoce.

La incidencia del confinamiento, además de verse reflejada en sus cuadros, también en el efecto que para las exposiciones ha tenido, algo que ha afectado a todos los artistas. “El temor rompió el acceso a exponer”, lamenta. Pero más aún le afecta que principalmente se interesen por su obra galerías de fuera de su región natal. “Duele ver cómo lo que sirve para galerías de Madrid aquí ni te responden”, reprocha. Pese a todo, ese colorido sí tiene cabida en el Antiguo Instituto a través de sus “Horizontes de ilusión”.