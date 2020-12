Los alumnos del Cervantes, en El Cerillero, demostraron ayer que la lección mejor aprendida este curso en los colegios es la lucha contra el coronavirus. Los pequeños se conectaron en directo a una videollamada con el consejero de Salud, Pablo Fernández, quien les contestó a una batería de preguntas para su programa de radio, “Albanta Xixón”. Un buen repaso para comprobar que lo están “haciendo muy bien”, dijo Fernández.

Los niños están inmersos en la semana de la Salud del colegio. “En casa estamos todos muy bien, aunque ya sabéis que hay gente que se ha puesto enferma. Otros, no. Porque hay gente a la que no le afecta, porque hay muchas cosas que aún no se saben de este virus”, dijo el Consejero. “Es muy importante que todos cumplamos bien las medidas de protección”, recalcó Fernández, que aplaudió al centro por “tener algunas ventanas abiertas”. “Es fundamental porque así nos protegemos todos”, recalcó.

El responsable de Salud del Principado confesó a los alumnos que está “trabajando para tomar las medidas destinadas a gestionar la pandemia”. “Pero yo soy cirujano y eso es lo que me apasiona, tengo ganas de volver a mi vocación”, aseguró, antes de explicar que en los últimos años ha trabajado en el área de la cirugía de cáncer de mama. “Hay que estudiar y prepararse mucho para ayudar a las personas enfermas, como ocurre con el virus”, destacó ante los escolares. Y pidió confeccionar entre todos un decálogo para la salud en el que no falten “la actividad física frecuente, comer alimentos saludables, seguir medidas de higiene que ahora mismo son muy importantes, distancia y mascarilla o cuidar la salud bucodental”.

El Consejero no quiso dejar pasar por alto que “uno de los problemas con el virus es que hacemos menos actividad física y hay que saber encontrar un momento para ello con todas las precauciones”. “Debéis ser positivos, jugar, vivir con alegría y disfrutar de la forma más segura posible porque todo no puede ser prohibir”, reconoció Fernández.

También aconsejó a los niños que sean “empáticos y tolerantes”, y les dijo a la directora, Geles García, y al profesor José Luis Sagredo que “las cosas se están haciendo muy bien en los colegios”. “Se está manteniendo la presencialidad y eso que parecía complicado a principios de curso”, aseveró. De hecho, en el Cervantes sólo ha habido una cuarentena de dos clases desde el inicio de curso, en septiembre. “Confiamos en vosotros”, recalcó la directora al Consejero, antes de subrayar que “la Semana de la Salud ha sido más pertinente que nunca”.