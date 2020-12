Más allá de que el apoyo del Ayuntamiento de Gijón a la hostelería, el comercio, el turismo o la cultura se gestione a través de ayudas directas o programas de reactivación del consumo –el debate abierto ahora mismo entre el gobierno local y los agentes sociales en la mesa de concertación del pacto “Gijón reinicia”– la alcaldesa, la socialista Ana González, defendió ayer la necesidad de abrir líneas de apoyo en favor de “subsectores olvidados” . Olvidados como, priorizó la Regidora, los feriantes y las agencias de viaje.

“Me preocupa mucho que nos estemos olvidando de subsectores que por su singularidad se quedan fuera de cosas pensadas para una generalidad. Ahora que administraciones como la autonómica y la estatal, con más recursos y competencias que nosotros, están diseñando planes específicos creo que en el Ayuntamiento tenemos que fijarnos en estos subsectores. Dar el do de pecho y demostrar que estamos con todo el mundo, no sólo con los más visibles; que sepan que no los olvidamos y que somos conscientes de que lo están pasando aún peor que otros porque no les ha llegado nada”, sentenció la Alcaldesa.

González no definió la fórmula de apoyo que se les podría dar desde el Ayuntamiento, pero sí pidió “reflexionar sobre lo hecho y sobre quien se queda fuera con eso que hemos hecho”. Las actuaciones municipales de apoyo a la economía local en estos tiempos de crisis por la pandemia se han desarrollado en el marco del pacto “Gijón reinicia”, firmado hace unos meses con UGT, Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y que garantiza movilizar 53 millones entre este año y el que viene. El pacto ha generado desde un plan extraordinario de empleo a un paquete de ayudas para la reapertura de negocios y el mantenimiento del empleo.

Y es en esa concertación donde el gobierno socialista defiende impulsar con dos millones de euros un programa de bonos de descuento para reactivar el consumo. Una propuesta que UGT y Comisiones Obreras ven con mucho recelo al entender que aún es necesario priorizar ayudas directas a las empresas para garantizar su supervivencia y la del empleo.

“Ayudas ya tenemos y no somos la única administración que las tiene. Además, acceder a una ayuda supone cumplir con una serie de requisitos que igual no todo el mundo puede cumplir”, indicó la regidora socialista para quien entre las bondades de “cambiar la idea de la ayuda directa al consumo hace que se que pueda llegar a todo el mundo. A todo tipo de negocios y a todos los sectores, incluso a los que lo tenían más complicado”. Además, indicó, “es una opción muy redistributiva porque lo hace la propia ciudadanía. La idea de los bonos es positiva y se está generalizando en ayuntamientos de todos los signos políticos”.

La Alcaldesa espera “convencer” a los socios de la concertación más reticentes con esta iniciativa. “Según lo vamos explicando se ve con mayor claridad”, indicó en referencia a recientes encuentros con plataformas de la hostelería local y a un cambio de criterio de la patronal representada por FADE. Ahora queda convencer a los sindicatos pero todo es negociable se recuerda desde el gobierno local. Incluso el sistema de bonos que, en el diseño presentado hasta ahora, supone poner en el mercado 170.000 vales con descuentos de 5, 10 y 20 euros para consumos de, respectivamente, 20, 40 y 60 euros. El Ayuntamiento financia el descuento para multiplicar por tres el gasto.

Un distintivo para un Gijón que se presenta como destino turístico inteligente “sin perder su alma”

A la primera, algo que no parecer ser habitual, y tras conseguir una puntuación del 82,7%, Gijón ya puede presumir de ser un destino turístico inteligente. El distintivo se lo entregaba ayer a la Alcaldesa el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur). Enrique Martínez alabó las altas puntuaciones de la propuesta gijonesa en gobernanza, innovación, tecnología y sostenibilidad pero, sobre todo, “en accesibilidad, que es lo más difícil”. Ahora mismo son 230 los destinos que conforman esta red. Ana González defendió la conversión de Gijón en una ciudad turística pero sin que eso suponga “que perdamos nuestra alma. Lo mejor que podemos ofrecer es la ciudad y la manera de ser de los gijoneses”.