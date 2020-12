Carmen Alonso: “El enanismo es la única discapacidad que todavía causa risa; se hacen chistes”

–Tal vez en Asturias no se conoce aún del todo el alcance de Alpe a nivel internacional.

–¿Verdad? A ver, no quiero ser rimbombante, pero es cierto que la fundación es una organización potente. Uno a lo mejor no se da cuenta de la realidad hasta que la conoce. Trabajamos en todo el país, pero también en todo el mundo, y eso es una fortaleza. Porque a Gijón, y siempre se lo digo a los políticos, nuestra fundación le genera riqueza. Y a toda Asturias. Las familias que vienen desde todas las partes del mundo para someterse a revisiones se quedan en Gijón o en alguna ciudad cercana. Y gastan. Del tercer sector siempre se piensa que solo consume recursos, pero no es así, también generamos riqueza. La gente tiene una idea equivocada.

–¿Alpe tiene contacto con casi todos los niños diagnosticados de España?

–Nunca se puede decir que el 100%, pero sí, la mayoría. Este diciembre nacieron cuatro niños con acondroplasia en España. Algunos padres ya nos llamaron incluso antes de que naciesen los críos. También trabajamos mucho con América Latina y otros países de Europa.

–Que cuatro farmacéuticas estén estudiando ensayos clínicos en España se debe, en gran parte, a la fundación.

–Es que desde que se fundó el grupo en el año 2000 nuestra prioridad ya era esa: la investigación. Nuestro presidente, Philip Press, fundó entonces el primer centro de investigación de la acondroplasia, ProChon. La cosa fue avanzando y mucho más ahora, pero la investigación fue siempre uno de los pilares. Eso sí, para nosotros, además de la ciencia, también es muy importante lo social, lo educativo. Hablar de una diversidad real exige tratar a las personas como un ente, en su conjunto. Por eso, cuando los niños vienen a Gijón, les ve el ortodoncista, el logopeda, la audióloga, la pediatra, la psicóloga, la nutricionista... Los que viven cerca vienen hasta dos veces y, los de zonas más lejanas del país, una vez al año. Y las familias de otros países, pues cuando pueden. Con esto de la pandemia, cuando reabrimos, tuvimos que priorizar y atendimos solo a bebés, a las familias de primera visita, pero mantuvimos el resto del trabajo por videoconferencias.

–¿Estos futuros fármacos evitarán las cirugías de alargamiento óseo?

–Son cosas diferentes. Hay que entender que la acondroplasia no es solo un problema de altura. Es una mutación genética compleja que conlleva muchos otros problemas. Y la medicación que se estudia ahora sirve para paliar la enfermedad en su conjunto. La cirugía reparadora, el alargamiento, lo que hace es mejorar tu calidad de vida. Mi hijo se la ha hecho, en tibias y brazos, y cada niño toma esta decisión conjuntamente con sus familias. Son operaciones duras, sí, pero muchos ven las ventajas. Das pasos más largos, puedes seguir el ritmo, y las barreras arquitectónicas, que aún hay muchas, dejan de incordiarte tanto.

–¿Ayudaría que las ciudades fuesen más accesibles?

–Eliminar barreras arquitectónicas sigue en nuestros planes. Independientemente de que los chavales quieran elongar o no, se quedan con una talla igualmente baja. Bastante. Deberíamos trabajar más en esto, sí. Si fuésemos capaces de hacer ciudades totalmente accesibles habría muchos menos problemas. Se siguen haciendo cosas absurdas, como los bares con un baño para mujeres, uno para hombres y otro para personas con discapacidad. ¿Qué pasa, que no pueden hacer accesibles los baños de hombres y de mujeres? ¿O por qué no hacen un solo tipo de baño y que pueda ir todo el mundo? ¿Tan difícil es poner un taburete en los baños para llegar al lavabo? Nunca se ven apoyos en los restaurantes para que las personas con enanismo puedan reposar los pies en las sillas. Pero cuando los demás nos sentamos en taburetes altos sabemos lo incómodo que es no tener ningún apoyo. Y es que se podrían solucionar tantos problemas con cosas tan simples...

–Otro problema del colectivo son las bromas. ¿Siguen?

–Estamos terminando 2020 y parece que seguimos igual... Esta es la única discapacidad que causa risa, la única. Imagínate que yo hoy hago un chiste sobre ciegos. ¿Quién se atrevería a día de hoy? ¡Nadie! Y qué pasa, ¿que mi hijo es de otro planeta y no merece respeto? Luego encima hay que aguantar a los que critican que ahora haya que ser políticamente correctos. Perdona, si fuese tu hijo, ¿qué? Pensemos.