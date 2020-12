“Hay personas y entidades singulares que nos enseñan y nos fortalecen como sociedad y que, con sus actos, demuestran su amor por Gijón. Si ellos y ellas merecen los honores que reciben, el honor y el orgullo de tenerlos cerca es nuestro. De corazón, gracias”. Ana González, alcaldesa de Gijón, remató con este agradecimiento compartido el Pleno que oficializó ayer la incorporación al libro de honores de la ciudad del fallecido abogado, escritor, político y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, Francisco Prendes Quirós, como hijo predilecto de la ciudad y, al también fallecido escritor chileno Luis Sepúlveda, como hijo adoptivo. Al mismo capítulo fechado en 2020 de ese libro se incorporan, como medalla de oro, la asociación “Una ciudad para todos” y, como medallas de plata, el jugador de balonmano Raúl Entrerríos, el veterano periodista José Antonio Rodríguez Canal y Adansi–Asociación de familias y personas con autismo “Niños del silencio”.

La pandemia que ha trastocado la vida de todos este año impidió que estas distinciones se entregaran el pasado día de San Pedro, como marca la tradición. Si todo salen bien, la gala será ya el próximo 29 de junio. También impidió que ayer los galardonados, o sus representantes, pudieran escuchar desde el salón de plenos la enumeración de las virtudes que les han llevado a tener la distinción de su ciudad. Todos los honores fueron aprobados por aclamación. Faltó el calor y los abrazos de otras ocasiones pero no el reconocimiento, en palabras de la regidora, a “la ejemplaridad y la excelencia de mujeres, hombres y entidades sobresalientes. Ahora, más que nunca, es importante disponer de ejemplos”.

González fue quien cerró el Pleno y también quien lo abrió glosando la figura de Francisco Prendes Quirós, el abogado y escritor en quien “el gijonesismo mejor entendido era una forma de ser y de estar, casi una forma de vida. Fue un gijonés hasta la médula por crianza y por actitud”. De Paco o Pachu Prendes, como se le conocía, se recordó su paso por la vida política en las filas del PSP de Tierno Galván, su cargo como secretario del Consejo preautonómico con Rafael Fernández, la fundación del Ateneo Republicano y su “florida prosa hablada y escrita” pero, sobre todo “su rico talante cívico y su amor por Gijón”. Palabras que escuchó desde el salón de recepciones su viuda, Carmen Veiga. No muy lejos de la viuda de Luis Sepúlveda, Carmen Yáñez. Para el escritor nacido en Chile al que “Un viejo que leía novelas de amor” le colocó en el panorama literario internacional, Gijón fue primero un destino como invitado de la “Semana negra” y luego, en 1997, la ciudad que quiso convertir en su hogar. En Gijón encontró “un pedazo de mi Sur de Chile en el exilio”. Por eso, se puede leer en la propuesta de acuerdo, si él “adoptó Gijón como su lugar en el mundo, hoy es el momento de que nosotros le adoptemos a él”.

Medallas le sobran a Raúl Entrerríos, uno de los mejores deportistas de Gijón, pero la que ayer se le concedió en el salón de plenos ante la mirada de su padre, José Manuel, no reconocía un gol más que el equipo contrario en el marcador de una cancha. Ni las ligas ganadas, ni sus más de 200 partidos con la selección española o su paso por los Juegos Olímpicos. “El reconocimiento de esta medalla va más allá de eso porque sus méritos profesionales y personales reflejan todas las connotaciones positivas del deporte. A su deslumbrante palmarés deportivo se le añade con este título el orgullo y admiración de sus conciudadanos y conciudadanas”.

“Periodista de raza” es el título añadido que la concesión de la medalla de plata de Gijón le incorpora a José Antonio Rodríguez Canal, gijonés del 44 que tras formarse como perito y profesor mercantil acabó siendo periodista. Solo un paréntesis en “La Provincia” de Las Palmas de Gran Canaria, separó a Canal de “El Comercio” donde se jubiló en 2006 como director adjunto. Dos años antes de su jubilación recibió la medalla de plata al mérito en el trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales.

Trabajar por y para los demás, para quien más lo necesita, desde la solidaridad y en comunidad está en el origen y en el día a día de quienes dan vida a “Una ciudad para todos” y Adansi, las dos entidades que ya puede lucir una medalla de Gijón. De oro la primera y de plata, la segunda. Las loas a su labor las pudieron escuchar ayer desde el salón de recepciones Arancha Martínez y Carmen de la Rosa en representación de cada una de las entidades.

“Una ciudad para todos” nació para luchar contra el chabolismo en Gijón y ahora se ocupa de la integración de las personas con discapacidad intelectual con programas de formación laboral, de ocio, de viviendas compartidas... y el trabajo que se hace desde el centro de Vegapresas. Se le reconoce “casi medio siglo de empeño, tenacidad y logros, de pedagogía y acción efectiva en pos de ese objetivo que le da nombre”. Para el Ayuntamiento, la entidad es todo un ejemplo del poder del asociacionismo en Gijón.

Asociarse fue, precisamente, lo que decidieron hacer tres décadas familias de Gijón unidas por la realidad del trastorno del espectro autista (TEA). Su objetivo era romper el aislamiento y crear “un lazo solidario y de comunidad frente a un trastorno con un fuerte impacto en el entorno cercano”. Ahora su labor tiene 700 destinatarios en Gijón, Oviedo y Avilés y, sin dejar de ser familia, han profesionalizado su labor. La medalla de plata de Gijón “agradece el ejemplo de entusiasmo y eficiencia” y busca impulsar “puentes de comprensión” entre la sociedad y el mundo del TEA”.

“Es triste que no esté, pero alegre que Gijón le quiera”, indica su viuda

Para Carmen Veiga, viuda del ahora hijo predilecto de Gijón Francisco Prendes Quirós, explica que sus sentimientos de cara a este reconocimiento son “contradictorios”. Sabe que “él lo hubiese recibido con mucha alegría y mucha responsabilidad, incluso abrumado”, pero el fallecimiento del letrado en enero del año pasado deja al homenaje un poso agridulce. “Es triste porque no está, pero es también una alegría porque se ve que Gijón le quiere. Incluso cuando dejó su vida laboral más intensa se dedicó a pasear y a escribir sobre Gijón”, destacó ayer la exconcejala socialista. Pese a la indisoluble vinculación de Prendes Quirós a Gijón, Veiga sospecha que el abogado “ni en sus mejores sueños hubiese imaginado un reconocimiento así”, aunque su familia sí entiende los motivos. “De Gijón dejó un legado muy importante en el archivo municipal y ahora estamos trabajando en un libro que recopile sus textos para que pueda llegar al público más general. Paz Fernández Felgueroso nos animó a ello, sobre todo por lo que escribió en LA NUEVA ESPAÑA, aunque la editorial nos dice que habría material para hacer varios tomos, que habrá que seleccionar”, aclaró la vuida, que solo lamenta que una inacabada novela del abogado, que versaba sobre el cambio del siglo XIX al XX en la ciudad, vaya a quedarse en un cajón: “Parece muy interesante, pero solo he encontrado ocho capítulos”. Veiga, por último, intuye que este año de pandemia habría resultado especialmente duro para el fallecido. “Siempre volvía a casa alicaído si se enteraba de algún negocio cerrado. Ahora que están cerrando tantos, me acuerdo mucho de él”, señaló.

La viuda: “Gijón fue la ciudad que eligió su corazón, la definitiva”

Aunque esperada por anunciada, la aprobación plenaria que concedió al fallecido escritor chileno Luis Sepúlveda el reconocimiento como hijo adoptivo de Gijón convirtió el momento en “emocionante para mí y para la familia, a la que ahora estaba reportando lo acontencido acá”, explicó ayer su viuda, Carmen Yáñez, al final de la sesión plenaria. “Es muy bonito que la ciudad reconozca los años que le dedicó Luis, lo hizo con mucho gusto y con mucho amor. Mucho, mucho amor había en su dedicación a Gijón”, explicaba Yáñez al tiempo que se mensajeaba con el resto de la familia a través del móvil. Porque quizás toda su familia no viva en Gijón pero Gijón fue, por decisión propia, el hogar de Sepúlveda. “Después de haber recorrido tantos países y tantas ciudades desde que saliera de Chile en 1977 aquí encontró la ciudad definitiva. La ciudad que elige su corazón. Eso fue para él Gijón”, rememoraba su compañera. Sepúlveda falleció el pasado mes de abril a los 71 años tras semanas de hospitalización. Fue una de las primeras víctimas del covid-19 en Asturias, cuando aún nadie imaginaba en el horizonte la crisis sanitarias, social y económica que se le venía encima al mundo entero. El primer contacto del escritor chileno con Asturias llegó al recibir el premio Tigre Juan en 1989 por “Un viejo que leía novelas de amor”. A Gijón vino tres años después para participar en una edición de la “Semana negra” y el flechazo con la ciudad hizo que decidiera asentarse en ella en 1997 junto a Carmen: “Aquí teníamos el mar, la montaña.. todo lo que habíamos perdido. Gijón se asemejaba mucho al sur de su país”.

“Está orgulloso, lleva muy adentro lo de ser gijonés”, dice su padre

Los entrenamientos en Barcelona y una próxima cita en Alemania impidieron a Raúl Entrerríos venir a Gijón para ver como se le concedía la medalla de plata de su ciudad pero, confesaba su padre José Manuel, “está muy agradecido y muy orgulloso de que se hayan acordado de él. Es un honor para quien siempre lleva muy adentro lo de ser gijonés”. El patriarca de los Entrerríos asume entre risas la condición de “persona de Asturias que más premios ha tenido que recoger. Siempre me toca, pero a que padre no le gustaría. Estoy muy orgulloso”. A los premios cosechados en el mundo del balonmano por Raúl se suman los de Alberto, el hermano que abrió la puerta. Y por eso que un pabellón de deportes se llame Hermanos Entrerríos sería toda una ilusión para su padre, que ya tiene uno mirado: el del Llano-Contrueces.

“Nos impulsa a seguir haciendo cosas”, afirma la presidenta

Para Carmen de la Rosa, presidenta de Adansi, la medalla de plata de Gijón es “un reconocimiento a treinta años de existencia ” pero también “un impulso a seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible”. Una medalla a compartir con las familias fundadoras, con las que vinieron detrás y con todos los profesionales que dan lo mejor de si para acompañar a quienes conviven con los trastornos del espectro autista. “Somos una familia”, recuerda De la Rosa. El último reto de Adansi ha sido reinventarse en estos tiempos de pandemia y confinamiento. No ha sido fácil. “Decidimos que no podíamos dejarlos atrás y a las familias sin servicio y pasamos de lo presencial a lo digital sin saber ni lo que era Zoom. El esfuerzo ha sido brutal pero exitoso a tope. Hemos descubierto otra forma de trabajar”, confiesa.

“Hay que impedir que impere la mentira”, indica el periodista

A José Antonio Rodríguez Canal eso de periodista de raza y maestro de periodistas le suena a “gentilezas que se agradecen, pero algo exageradas”. Aunque jubilado desde 2006, el periodismo sigue siendo su vida y el oficio de periodista el centro de sus reflexiones. No tiene dudas. “Es un momento clave y los periodistas deben ser conscientes de que tienen una función social muy importante y deben reivindicar el ejercicio de esa función para que no impere el caos, la mentira, el bulo y las fake news”, dice. Canal cree en el periodismo de toda la vida adaptado a las nuevas tecnologías como “contrapoder ante el vertedero en que se convierten las redes sociales” y manda un mensaje que sirve tanto para viejas como nuevas generaciones: “La credibilidad es el único patrimonio del periodista, si pierde eso está todo perdido”.

“Es un reconocimiento a 50 años de trabajo“, señala su responsable

Para Arancha Martínez, presidenta de “Una ciudad para todos”, recibir este año la medalla de oro de la ciudad supone “un motivo de orgullo y el reconocimiento a una labor de casi 50 años con las personas con discapacidad”. La entidad trabaja actualmente con 80 personas adscritas a su centro especial de empleo y con otras 70 residentes en sus pisos tutelados y su centro de atención diurno, y para Martínez, el galardón municipal viene a recompensar un 2020 que les ha pasado factura. “Fue muy difícil, como para todos. En el centro de empleo se salvó la parte de jardinería, que solo cerró durante 15 días, pero el vivero cerró de marzo a abril y nuestra otra actividad laboral, el catering, sigue parado. Estamos intentando buscar otro modelo porque no queremos despedir a ningún usuario”, explicó la presidenta, que aprovechará que la entrega oficial de la medalla se aplaza al año que viene para unir la celebración al aniversario del grupo, que cumplirá medio siglo en 2021.