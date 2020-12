Enfado en los colegios por el bloqueo del Principado a colocar filtros contra el virus

Los filtros HEPA (del inglés High Efficiency Particulate Air) no cuentan con el respaldo de la Consejería, que a preguntas de algunas Ampas y familias a título particular ha dado siempre la misma respuesta: la instalación de los purificadores “no debe ser contemplada como una medida de protección de manera aislada y segura por sí misma”. “Las publicaciones existentes hasta el momento sobre la conveniencia de la instalación de estos aparatos nos advierten de la necesidad de cumplir con otras medidas de prevención y de seguridad, previas e insustituibles: reducción de contactos creando grupos burbuja, la higiene respiratoria, el lavado frecuente de manos, la distancia de seguridad y la adecuada ventilación de los espacios: ventilación natural, especialmente ventilación cruzada”, añaden los técnicos del Principado. “Es el cumplimiento de todas estas medidas de seguridad e higiene las que nos garantizarán la protección, siendo conocedores de que el riesgo cero no existe”, remata.

Por lo tanto, la Consejería desliza que la opción de avalar la instalación de filtros no está entre sus planes a corto plazo, para disgusto de las familias, que demandan que se refuercen las medidas de protección de cara a enero. Educación deja claro que “previamente a la decisión sobre la conveniencia de instalar los purificadores de aire es necesario realizar una valoración de las condiciones en las que se encuentra cada aula y, si con las medidas que tenemos a nuestro alcance se garantizan los niveles adecuados de presencia de partículas en el ambiente, por lo que se deberán realizar las mediciones oportunas que nos permitirán establecer o fijar los patrones de ventilación”.

Pero las Ampas temen que “esas mediciones no se hagan si no es por nuestros propios medios”, y por eso se han lanzado a la compra de medidores. Una actuación que “no es posible para todas las Ampas porque no todas tienen recursos”, recuerdan, y por eso demandan que la medición de la calidad del aire corra de mano del Principado, “como se hace en la Junta todas las semanas, pues con más razón para preservar la salud de los niños”, apostillan las familias gijonesas.

En las reuniones mantenidas en las últimas semanas con las direcciones de los centros se les ha informado de que la Consejería de Educación está trabajando en la elaboración de un documento guía sobre la ventilación de las aulas y espacios comunes, pero las Ampas denuncian que el protocolo, aún pendiente, “llega tarde” y que iniciarán el año “sin saber qué hacer” para mejorar la seguridad en los centros.

El Jovellanos, con 640 alumnos, llega a Navidad sin contagios

El colegio Gaspar Melchor de Jovellanos celebró ayer, último día de trimestre, por todo lo alto el hito de haber conseguido mantener todas las aulas en el centro sin un solo confinamiento en lo que va de curso, con un total de 640 alumnos matriculados. Por ser tan responsables, los niños recibieron un premio: la visita de Su Alteza Real el príncipe Alí-Ben-Abdalá, que dio un paseo por el patio para hablar con los más pequeños, saludándoles y guardando las debidas distancias antes de recoger los buzones que han elaborado en cada clase con todas sus cartas. Además, mantuvo una reunión por TEAMS con el alumnado de 3.º a 6.º, que mediante videoconferencia le transmitieron sus deseos.