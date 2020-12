Una petición por carta a los 78 ayuntamientos de Asturias en busca de apoyos políticos para que la Universidad Laboral sea reconocida como Patrimonio del Humanidad. Esta es la última baza de la asociación de antiguos alumnos del histórico centro en su campaña ante la Unesco, un paso más en un debate retomado este año, pero que tras la pandemia parecía haber quedado relegado a un segundo plano. El colectivo de veteranos celebra que los conflictos iniciales –cuando el equipo de gobierno local votó en contra a una iniciativa del PP en favor de una declaración constitucional– hayan terminado con el consenso de la Corporación y pide ahora que el resto de concejos “se unan al proyecto”. Saben, no obstante, que el plan “está en manos del Principado”, que es quien tiene la “titularidad jurídica para promover el procedimiento” necesario para presentar la candidatura que, en cualquier caso, dependerá de la decisión final de la Unesco.

Este documento ocupa dos páginas y está firmado por Jesús Merino y Jesús Jiménez, presidente y secretario general de la asociación de antiguos alumnos, respectivamente. Aunque el debate tomó especial forma a inicios de este año, el colectivo recuerda que el proyecto comenzó, en realidad, hace cuatro –cuando la Laboral fue reconocida como Bien de Interés Cultural–, y que los apoyos que se han conseguido desde entonces trascienden las fronteras regionales. “Esta asociación la componen personas que están repartidas por España entera y mantienen una vinculación de reconocimiento, cariño e identificación con este gran centro”, señala la carta.

Que el debate no parezca contar todavía con un apoyo unánime –la historia franquista del centro pone en contra de casi cualquier reconocimiento a una parte de la izquierda– hace sospechar a la entidad que “los asturianos aún no son enteramente conscientes del valor incalculable que la Laboral representa para la región en todos los órdenes”, por lo que piden a los consistorios un apoyo firme al proyecto para “hacer de este objetivo una causa común” y lograr el reconocimiento de la Unesco “en un futuro no lejano”.

Por otra parte, la asociación acaba de editar también el número 28 de su entrevista “La Torre”, en la que se rinde homenaje al décimo aniversario de la Facultad Jovellanos de Comercio y Turismo, así como un recorrido por la historia de los distintos clubes deportivos que formaron en su día parte de esta escuela.