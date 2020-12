Un dj de Gijón anima a sus vecinos con música en directo

Jorge Díez lleva siendo dJ desde hace 18 años. Se le ha podido escuchar, por ejemplo, en los Oktoberfest de Gijón, Avilés y Oviedo. Trabajaba en bodas y fiestas de prao, pero con el covid-19 se ha quedado seco. Al menos en lo que a bolos se refiere, porque su habilidad musical sigue intacta. Y si no que se lo digan a sus vecinos de la calle San Juan, a los que durante el confinamiento les subió los decibelios con música en directo. La cosa fue a más y hasta llegaron a celebrar concursos de disfraces. “Creamos hasta un grupo de Whatsapp”, destaca.

Ayer día 24, los altavoces de Díez volvieron a atronar en la calle San Juan de Contrueces. Esta vez se trató primero de celebrar las fiestas entre los vecinos, pero con un recuerdo especial para dos conocidos del barrio. Uno de ellos fallecido de covid-19 y otra, una mujer, quien murió recientemente de cáncer. “Quisimos hacer un homenaje a esa gente”, apunta el pinchadiscos que inició su sesión con el clásico navideño por antonomasia. O sea, “All I want for Christmas is You” de Mariah Carey.

En Cimadevilla, el espíritu navideño se celebra en el balcón. La asociación vecinal organiza un concurso para decorarlos y entregará al ganador un vale de 150 euros para gastar en el barrio. De momento, va en primer lugar Begoña Calvo, una enfermera que ha aprovechado la ocasión para lanzar una advertencia. “Si brindas en Cimadevilla, ponte la mascarilla”, es el lema con el que participa en unas fiestas, que son de puertas para afuera.