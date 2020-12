“Me siento frente al fuego, arrebujada en un chal de tacto dulce que él me regaló”. Son las primeras palabras de “Si el tiempo no existiera”, una novela que firma Rebeka Lo y en la que su protagonista, Blanca Campoamor, es capaz de colarse por las puertas del tiempo hasta las postrimerías del siglo XIV. Un viaje hasta el estruendoso año de 1394, cuando las tropas del rey Enrique III de Castilla pusieron cerco a Gijón para reducir al alzado Alfonso Enríquez, conde de Noreña y de la entonces erizada villa cantábrica.

Un relato en el que conviven la peripecia histórica (el documentado “Sitio de Gijón” por huestes castellanas en un asedio con resonancias internacionales) y los recursos propios de la literatura fantástica: la joven Blanca Campoamor es una gijonesa de 22 años, de aparente vida convencional, pero con un poder heredado que le permite viajar en el tiempo. La novela, publicada inicialmente en formato electrónico, ha llamado la positiva atención de lectores e intrigados por la identidad de esa Rebeka Lo que firma el libro.

“Es mi primera obra terminada y si he utilizado el seudónimo de Rebeka Lo, que es un guiño a la ‘Rebeca’ de Hitchcock y de Daphne du Maurier, ha sido porque soy tremendamente tímida”, explica Teresa González. En realidad, la autora de “Si el tiempo no existiera” escribe desde que era muy joven, aunque la vida la ha llevado por derroteros que, aparentemente, tienen poco ver con la literatura. Esta gijonesa de 1971 es licenciada en Administración de Empresas (“entonces, de repente, me atrajo el mundo de la economía”), pero se autorretrata como una “devoradora de libros” que ha esperado casi a frisar la cincuentena para escribir esta primera historia de Blanca Campoamor, un personaje que protagonizará –así lo afirma su creadora– nuevas entregas.

Teresa González es persona conocida en Gijón. Es la mujer de Arturo, exlateral derecho del Sporting en las temporadas que van de 1988 a 1994. “Él ya sabía que yo escribía, pero lo cierto es que está flipando y feliz con esto de que se haya publicado por fin la novela”, explica la escritora.

A Rebeka Lo o a Teresa González, que han puesto al frente de “Si el tiempo no existiera” una cita del inagotable Leonardo da Vinci (“El agua es la fuerza que mueve la naturaleza”), les parece que los asturianos en general y los gijoneses en particular no conocen su propia historia: “Lo vemos con los hechos del cerco de 1394, que son muy desconocidos, cuando la ciudad quedó arrasada y confluyen desde mercenarios ingleses hasta los vínculos con Portugal”. Los enfrentamientos del conde de Gijón y Noreña, primogénito pero hijo natural de Enrique II de Castilla, con los reyes Juan I y Enrique III, se inscriben en los pulsos de la nobleza (y de los Trastámara) por el control de los poderes territoriales. Alfonso Enríquez casó con Isabel, hija de Fernando I de Portugal.

“En todos esos sucesos sobre el cerco de Gijón hay que ver el germen del Principado”, afirma la autora de “Si el tiempo no existiera”. Emocionada por una visita a la Villa Romana de Veranes, también en Gijón, Teresa González tiene en marcha otra novela con Blanca Campoamor como hilo conductor. Esta joven viajara ahora, gracias a esos poderes especiales, a la época de la romanización asturiana. “Me documento mucho y, aunque no soy historiadora, procuro ser fiel a los hechos”, hace resaltar la escritora.

Blanca Campoamor forma parte de una estirpe especial, la de los “saltadores de cuerdas”. Un personaje capaz de moverse por universos paralelos, según explica Teresa González, que basa esta licencia literaria en algunos modelos de la física teórica. La autora ha encontrado en la milenaria historia de su propia ciudad un filón literario hasta ahora poco explorado. Una escritora que descubre sus relatos al lado mismo de su casa.