“Petit Pop” pega el estirón

Hace diez años, cuatro colegas (muy al principio eran tres) decidieron poner en marcha un proyecto sin más aspiración que “hacer un par de canciones y luego un par de discos”. Entre unas cosas y otras, han acabado cumpliendo una década de vida, con siete discos a sus espaldas, decenas de canciones que tararean niños y no tan niños de todo Gijón, el resto de Asturias y buena parte de España y una legión de fans incondicionales y honesta a rabiar. “Petit Pop”, el “Pop Piquiñín” y playu cumple una década y lo celebra esta tarde con un concierto en el Teatro de la Laboral (17.00 horas). Con aforo reducido, pero con el entusiasmo por las nubes.

“Nunca planeamos nada más allá de lo inminente, no había ningún fin. Fue en una época de nuestra vida con trabajos, con hijos, con una edad en la que no nos planteábamos nada. Fue fluyendo con los años, creciendo, cambiando y amoldándose a nuestras vidas”, reflexiona Mar Álvarez, ex de “Pauline en Playa” y parte del grupo, que se completa con Cova de Silva, Lara González y Pedro Vigil (el último en incorporarse, cuando “Petit Pop” grabó el primer disco). Todos ellos procedían de la escena musical local: “Nosoträsh”, “Undershakers”, “Penélope Trip” o “Edwin Moses”. Y con la llegada de sus hijos y sobrinos decidieron, un poco sobre la marcha, empezar a componer en otra línea, con los niños como inspiración de un grupo que en realidad “se ha ido amoldando a nosotros, porque nuestra vida estaba ya muy marcada en aquel momento de hace diez años”.

Con el paso del tiempo, fueron surgiendo conciertos, discos y un ejército de pequeños seguidores en lo que ha sido “un ir pasito a pasito, a lo que ha ido surgiendo le hemos ido dando solución”, afirma Mar Álvarez. Poco a poco, han cubierto un largo camino del que el balance, diez años después de su primer concierto en el programa de ocio veraniego de la Autoridad Portuaria “A ver la Ballena”, es “absolutamente positivo y maravilloso”. “De la misma manera que no había un plan, nadie esperaba esto. Te ves tocando en la Cabalgata de Madrid rodeado de niños que se saben tus canciones y hay un momento que te paras unos segundos y dices: ‘Esto es muy grande’”, apunta la vocalista.

Y sobre todo si tienen en cuenta que “esto era un proyecto un poco de andar por casa, que nos ha acompañado, y no un proyecto en el que hemos volcado toda nuestra energía ni nuestro tiempo”. “Es algo que transcurre en paralelo a nosotros, hemos llegado a un lugar al que nadie esperaba llegar”. Siempre con la filosofía de ir de la mano de sus retoños, que también van cambiando y creciendo. “De hecho ahora estamos expectantes porque todos son ya preadolescentes”, bromea Álvarez.

Sacaron su último disco hace dos años. “Los parones entre discos se han ido sucediendo conforma a nuestra vida se complicaba, tras abrir nuestra escuela de música Sonidópolis fundamentalmente”, confiesan. Es este centro un fruto directo de su labor musical, habida cuenta de que muchos de los niños que acuden a ella han sido primero seguidores de su discografía: “Canciones para el coche” (2018), “PetitpopíSsimo” (2017), “Surf en la bañera” (2016), “Vámonos en bici” (2015), “No nos da pereza la naturaleza” (2014), “No nos gustan los lunes” (2013) y “Petit Pop” (2012). Un buen listado de trabajos plagados de canciones que niños de media España se conocen al dedillo y que son además material compartido con padres, abuelos y hasta profesores. “Soy un roñica”, “Danza de la nieve”, “El invierno está al revés”, “Senderismo”, “Quiero ser bombera”, “Canción de aperitivo” o “Mamitis aguda” son absolutos hits que los más pequeños corean con devoción en todos y cada uno de los conciertos. Y eso que “el público infantil es de una honestidad brutal”, reconoce Mar Álvarez, consciente de que si un niño dice que le gusta, “puedes estar seguro de que es así, y al revés”.

Han pasado por colegios, festivales, museos, teatros, auditorios y todo tipo de escenarios, y en todas sus actuaciones se sucede la misma estampa: caritas iluminadas por la expectación y pies inquietos que se mueven al ritmo de unas canciones que salen solas. Por eso, celebrar esta tarde diez “añazos” de algo que nació sin un plan es en sí mismo “todo un regalo”. Y más en la situación actual de pandemia y aforos limitados. Para el futuro, sólo la vida sabe cómo evolucionarán. Como lleva siendo a lo largo de la última década.