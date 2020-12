Luis Miguel Piñera: “Muchos gijoneses no saben que en Laviada había fábricas con miles de obreros”

–¿Por qué pone ahora el foco en El Humedal y en Laviada?

–En realidad, es el mismo barrio: antes se llamaba El Humedal y ahora, Laviada. He escrito de todos los barrios de Gijón, menos de este, sobre el que llevo investigando cinco años. Nací en la calle de San Bernardo pero vivo aquí (en Laviada) desde hace medio siglo, así que conozco bastante bien la evolución del barrio.

–Tuvo otros nombres, ¿no?

–Hay un plano de 1664 en el que se ve en esa zona de Gijón una mancha de agua. Fue desecada gracias a Jovellanos, como tantas otras cosas. Su plan es de 1782 y la desecación concluye, digamos, cinco años después. Por ahí se extendió la ciudad.

–Un ensanche que surge con dos fundamentos: el proyecto ilustrado de Jovellanos y, posteriormente, la industrialización...

–Una vez desecado, en ese barrio se hacen dos grupos de viviendas obreras: El Parrochu y El Frontón, al final de Magnus Blikstad. Cada uno tenía su idiosincrasia, equipo de fútbol incluido. Eran dos barriadas dentro del barrio de El Humedal, entre la avenida de Portugal y Magnus Blikstad. Y ahí surgen dos fábricas importantes: la de Laviada -un traslado-, de 1901, que estaba donde ahora se alza la iglesia y el colegio público, y la de Adaro, que es del año siguiente y estaba donde hoy es la calle Lastres. Ahí trabajaban muchísimos obreros. El barrio, donde nunca hubo ni hay centros culturales, piscinas, o cines, toma el nombre de Juan Díaz-Laviada.

–¿Es un barrio con perfil propio dentro de la diversidad gijonesa?

–Pero un perfil un poco raro por eso que digo: nunca hubo equipamientos culturales; en todos los barrios gijoneses existieron bailes famosos, en Laviada, no; ni siquiera cines. Eso sí, tenía dos grandes fábricas y muchos talleres. Magnus Blikstad se llama así, por ejemplo, porque ahí estuvo su empresa maderera (la del empresario, filántropo y diplomático noruego).

–¿Hay, en el sentido que comentaba antes, un débito del Ayuntamiento con el barrio por esa falta de equipamientos culturales?

–Formo parte del consejo de distrito del barrio y es una vieja reivindicación de la asociación de vecinos de la zona. Se llegó a pedir un centro cultural en los antiguos Juzgados (de Prendes Pando). Es un barrio, claro, que está tan cerca del centro (de la ciudad) que ese consejo de distrito se llama, de hecho, Cimadevilla-Centro-Laviada. Es un barrio muy unido administrativamente al propio centro.

–Lo cierto es que el barrio ha vivido una profunda transformación: de zona de asentamiento industrial a espacio de servicios, con mucho comercio...

–Sí, pero no hubo grandes transformaciones urbanas más allá del entramado que surgió tras la desaparición de la fábrica de Laviada: el ambulatorio, el colegio... Lo que desaparecieron fueron las ciudadelas obreras, las viviendas modestas de los trabajadores. Es un barrio normal pero, insisto, sin esos servicios culturales que demanda la asociación vecinal.

–Magnus Blikstad fue la primera calle de Gijón remodelada como vía comercial.

–Hace años se convirtió, sí, en el eje comercial del barrio: árboles, bancos... Un tramo se llamaba antes Carretera del Obispo. Hoy hay bastantes tiendas cerradas y no solo por la pandemia. Los dos ejes del barrio son Magnus Blikstad, más comercial, y la avenida de Portugal, como entrada y salida de tráfico de vehículos.

–Y en los últimos años, en Magnus Blikstad, se ha asentado el comercio chino...

–Lo hay. Lo que había antes eran muchas tiendas relacionadas con el campo. En la calle de Santa Ana, había una cooperativa de agricultores. Se instaló en la zona la Caja Rural y establecimientos de maquinaria agrícola. Ahora hay mucho menos.

–¿Un barrio consolidado?

–Quedan pocos solares en los que construir y los edificios son relativamente modernos. Hay poco que hacer en el plano urbanístico. Creo que sí, que está consolidado. Lo que le falta es eso en lo que venimos insistiendo: el centro cultural que se demanda. Los límites del barrio, que es compacto, están perfectamente conformados.

–¿Los gijoneses conocen bien sus barrios?

–Una línea que está en todo lo que escribo tiene que ver con eso: con la memoria del lugar. La mayoría de la gente cree que, si viven cerca de la estación del ALSA, como es mi caso, ahí solo hubo eso: la estación de autobuses. Pues no; antes de 1941 hubo otras cosas. Tendemos a pensar que la historia empieza con nosotros, cuando no es así. Si atendemos a eso que yo llamo la “memoria del lugar”, pues empiezas a saber que antes del ALSA hubo en sus proximidades, por ejemplo, un campo de fútbol. Se llamaba Prau Redondo y ahí jugó el Sporting. Y pienso que antes de ese campo, habría otra cosa. Muchos no saben que por Laviada pasaban miles de trabajadores, hombres y mujeres, hacia las fábricas. Me gusta reivindicar esa “memoria del lugar”.

–¿Esa recuperación de la “memoria histórica” de la ciudad está paralizada?

–Este libro va en ese camino. Lo que he planteado siempre, que es lo que me interesa, es la historia social de las comunidades. Y la de Gijón es la de la industrialización, la cultura popular y la llamada “memoria histórica”.