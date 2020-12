“Más vale tarde que nunca”. Esa es la respuesta que da la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural “Les Caseríes” ante el convenio que está impulsado la concejalía de Medio Ambiente con el Principado y la Confederación Hidrográfica para asegurar la limpieza de los ríos del concejo durante años, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Manuel González Posada, presidente del colectivo, reclama que las labores comiencen en los cauces de los ríos y exige que se lleve a cabo también un dragado de los ríos para evitar inundaciones.

González-Posada pide prudencia hasta que las conversaciones cristalicen en un plan que ataje una de las demandas vecinales más longevas en las parroquias del concejo. El plan que maneja Medio Ambiente aún no ha podido concretar la dotación económica que suscribirán las tres partes implicadas en la iniciativa, aunque el objetivo compartido es diseñar un plan de actuación que se extienda a todos los ríos del concejo. “Es una buena propuesta, pero hasta que no lo vea en marcha no me la creeré”, asevera González-Posada.

El líder vecinal pide además que las actuaciones que se lleven a cabo no se limiten únicamente a los principales ríos del concejo como el Piles, el Pinzales y el Aboño sino que se extienda a la tupida red de arroyos y riachuelos que surcan el concejo. “No solo se trata de desbrozar, sino que hay que impulsar el dragado para encauzar las aguas”, zanja Manuel González-Posada ante el plan de limpieza de los ríos.