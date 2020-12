Dos colegios con antídoto ante el virus

El Santa Olaya y el Río Piles aparecieron, no obstante, en las listas de la Consejería de Educación como centros con aulas confinadas, pero en realidad nunca llegó a ser así. “Se contabilizaron otras incidencias dentro de esta estadística, a pesar de que el virus nunca nos llegó a afectar de esta forma”, explica el director del Río Piles, Julio Fernández. En su caso, a lo largo del trimestre se detectaron un total de siete casos positivos por coronavirus, entre alumnos y trabajadores (la mayoría fueron de niños e importados de fuera las aulas). Pero el buen hacer de las familias, que rápidamente aislaron a los pequeños y no los mandaron a clase, hizo que no se considerara necesario confinar ninguna aula al completo.

Los centros están satisfechos con la lucha contra la pandemia durante el trimestre porque en muchos otros se han registrado casos puntuales que obligaron a confinar siguiendo la pauta más conservadora. “Se ha podido comprobar que la mayoría de los contagios no se producen en el aula, se ha visto que los protocolos funcionan”, festejan en las comunidades educativas de ambos centros.