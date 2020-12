La edición ha dejado un formato pequeñito, con las cubiertas en blanco, porque a Alicia Álvarez le recuerda a los cuentos infantiles de su infancia, antes de que una extraña moda acabase por colonizar el sector con ediciones a todo color y de formatos gigantescos. “Kikirikikí”, el nuevo libro de canciones para niños de la periodista, autora y compositora de “Pauline en la Playa”, busca regresar a esa infancia primigenia de los mensajes simples y las melodías de antaño con una apuesta firme por el asturiano y las fábulas de animales.

Álvarez, madre de dos hijos, se dio cuenta hace ya tiempo de que la nueva generación de pequeños no tienen a acceso a casi ningún producto cultural en asturiano –mucho menos en el ámbito musical– y ha aprovechado que ahora tiene línea directa con dos pequeñas fuentes de inspiración en casa para lanzar un proyecto que viene a completar otras iniciativas publicadas con el sello “La Fabriquina” en los últimos años, como el “Bestiariu” y “Pulgarina”. “Kikirikikí”, ya a la venta, incluye un CD con todas las canciones de la letras del libro y unas ilustraciones de la artista Alicia Varela, ya conocida por el sello.

Explica Álvarez que componer música infantil no es necesariamente más complicado que hacerlo para adultos, pero sí bastante diferente. “Desde ‘Pauline en la Playa’ yo nunca me planteo cómo va a llegar lo que hago al otro lado, digo lo que quiero decir y ya, pero cuando escribo canciones para niños sí tengo muy presente cuál es el destinatario y como podrán interpretar lo que cuento”, señala la autora. Por suerte, añade, la experiencia de la maternidad le permite ahora tener conversaciones “apasionantes” con sus dos pequeños, Xana y Mael, con las que ha aprendido a pensar fuera de los márgenes. “Realmente los niños son una fuente de inspiración maravillosa. Tienen una visión sorpresiva del mundo, una curiosas constante y unas teorías maravillosas cuando intentan dar sus propias explicaciones de la realidad. El otro día le dije a Mael que había soñado con él y me dijo: ah, pues no te vi. Claro, es que me lo ponen en bandeja”, bromea.

Que “Kikirikikí” salga ahora, cuando arranca todavía la campaña de vacunación de un virus que ha trastocado a todo el mundo, ha vuelto algo complicado una gira de presentación que se espera que pronto coja ritmo. Hasta entonces, el ejemplar –compuesto por ocho canciones, prólogo, epílogo y el CD– está disponible en la web de “La Fabriquina” y desde las redes sociales se irán anunciando las pequeñas citas que se puedan ir convocando estas semanas. Para Álvarez, lo diferente de este libro –además de por ofrecer contenido en castellano– es también el enfoque de buena parte de sus letras. “En una explico que a veces pasan cosas que no nos gustan, cosas malas que nos hacen infelices, pero que igualmente hay que seguir adelante porque también pasan cosas muy buenas. En este momento, es necesario que mensajes como estos lleguen también los niños”, explica.

El libro llega justo en Navidad, una de las épocas que más gusta a los niños. Y nace con la vocación de entretener y también generar conocimiento entre los más pequeños. La autora, que ya ha firmado ejemplares con notable éxito, confía en que “Kikirikikí” llegue al mayor número posible de pequeños.