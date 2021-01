"Se revisará la estación de Moreda para abaratarla, no estamos para dispendios"

–El Ayuntamiento entrará el 1 de enero en prórroga presupuestaria. ¿Supone poner el freno a la acción municipal? ¿Tanto la ordinaria como la extraordinaria que imponga el covid?

–La prórroga nunca es el mejor escenario presupuestario, en ninguna administración. Aunque, es verdad, es más suave en la local que en la autonómica o estatal. Siempre es mejor tener presupuesto porque eso supone tener muchas incógnitas ya despejadas. Es una situación compleja pero no imposible. Foro fue cuatro veces a prórroga por distintos motivos. Lo que puede sorprender en esta ocasión es que lo hayamos decidido a priori, algo que nadie hizo nunca, pero fue una decisión muy meditada. Muy reflexionada. Tendremos que planificar mejor para minimizar las dificultades, pero no es imposible gobernar con prórroga presupuestaria.

–¿Qué se va a quedar por el camino ya sea por la prórroga o por el covid?

–Por la prórroga no debería quedarse nada porque lo podemos recuperar entre remanentes y préstamo. Nada de acuerdo con lo que ya decidimos que estuviera en el presupuesto porque sí hay un dibujo presupuestario hecho. Un dibujo que se completa con la negociación política. El año pasado quisimos meter un millón en Tabacalera y no lo metimos por negociaciones con un partido. Si es cierto que hay decisiones que tienen que ver con el covid como los 26 millones que se van a empleo. También estamos hablando de dar más dinero a servicios sociales. Por el covid y por un compromiso conceptual de este gobierno. Servicios Sociales tendrá un plus de 2,7 millones.

–El 1 de enero también es la fecha de salida del Botánico de Divertia. ¿Cuáles son los siguientes pasos para la comprometida reestructuración de esa empresa municipal?

–En lo que tiene que ver con Divertia quedaría analizar lo que pasa con turismo, pero toca hacer una reflexión más profunda sobre toda la administración municipal. Foro encargó y pagó el Plan Reto (por el plan de reforma y transformación de la administración municipal), porque Foro pagó muchos planes que luego quedaron en un cajón, es un misterio lo grande que es ese cajón ese cajón. Y ese Plan Reto hizo un diagnóstico que pone los pelos de punta: mala organización, creación clientelar de puestos singularizados, más jefaturas que personas de base... Eso fue en 2016 y estamos en 2020, pues a mejor no hemos ido. Toca esa reflexión sobre el Ayuntamiento, los organismos autónomos y las empresas municipales. Las empresas, en general, son un gran modelo de gestión, pero sobre lo demás hay que reflexionar

–¿El plan pasa por disolver los tres organismos autónomos: las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo?

–O un modelo combinado donde no todas tengan que desaparecer. Estamos estudiando modelos de otras ciudades. En unos casos se hicieron cambios radicales en los organismos para modernizarlos y en otros se integraron en el Ayuntamiento. Son procesos complejos, entre otros elementos por lo que afecta al personal, y desde luego no tenemos capacidad para hacer todo a la vez. Lo más probable es que empecemos por cultura.

–O sea que en 2021 los cambios se centrarán en turismo, en lo que tiene que ver con Divertia, y en cultura.

–Sí. En turismo es muy importante que haya una relación muy directa con el sector y por eso tenemos que mirar la mejor fórmula a seguir.

–¿Turismo quedaría vinculado a la concejalía de promoción económica?

–Aunque la solución pueda ser una empresa mixta iría a promoción económica. Lo tenemos claro: el turismo no es una política cultural es una política económica. El turismo tiene que dar dinero a esta ciudad. La cultura no tiene que darlo directamente, lo da indirectamente. Con el turismo lo que se pretende es que ganemos dinero. No el ayuntamiento sino los bares, los hoteles, los restaurantes... todo el mundo.

–En el debate sobre el estado del municipio prometió para el 2021 un nuevo convenio para el plan de vías con la estación en Moreda. ¿Cómo y cuándo?

– Me presenté a las elecciones diciendo que en este mandato teníamos que empezar las obras del plan de vías y lucharé todos y cada uno de los días para que así sea. Es mi compromiso. Pero aquí tengo mucho que contar. Para empezar, ¿por qué nadie pide responsabilidades a quien rompió el plan en 2012 impidiendo que ahora hubiera una estación? ¿Por qué no se pregunta por ello a Foro y PP, que gobernaban el Ayuntamiento y el Estado? La desmemoria es mala. Yo lo que me encuentro al llegar a la Alcaldía es que lo que debía estar hecho está sin hacer. Mi objetivo no ha cambiado aunque es verdad que se me han complicado las cosas. Tampoco el consenso sobre la ubicación en el Museo del Ferrocarril es tan grande como se cuenta. En los consejos de distrito lo que me dicen es queremos la estación, lo demás es cosa vuestra. Es cierto que también me dicen tampoco creemos que tú la vayas a hacer, así que nada de complacencia, pero lo que se reclama es la estación... donde sea. En su momento cambiar la ubicación de Moreda al Museo del Ferrocarril fue decisión de una sola persona. Sin más argumento que la centralidad y sin estudios ni saber si se podía hacer.

–Esa persona es la anterior alcaldesa.

–Sí, la señora Moriyón, que lo lanza en 2014 y no consigue el consenso hasta 2019. A ella todo el mundo le da el crédito para cambiarlo porque es la Alcaldesa. ¿Y yo? ¿Yo con la misma condición de Alcaldesa, no puedo decidir? Yo tengo que hacer lo que dejó Foro sin hacer, que fue casi todo, pero no gané las elecciones para hacerlo como ellos quisieran.

–Llegamos al presente.

–Estamos en un momento complicado, ya lo era antes, pero ahora más. No tenemos esa financiación del BEI (por el Banco Europeo de Inversiones) de la que algunos tanto hablan cuando el BEI hace tiempo que no financia este tipo de infraestructuras, hay quien empieza a plantear que no se vendan las parcelas, los números siguen siendo astronómicos y lo que los estudios demuestran es que la estación en el Museo del Ferrocarril tiene de partida una construcción más compleja por la geología y puede encarecerse aún más cuando se haga el proyecto. Podemos encontrarnos con la incongruencia de que, con el actual convenio, no podamos hacerla porque se supere ese 20% de más. ¿Es difícil que se supere ese 20%? No, no es difícil, el ejemplo está en el pozo de tormentas. Y encima supone mayores gastos fijos para el Ayuntamiento por unos colectores que habrá que bombear continuamente. ¿Y sí el informe de impacto ambiental nos dice que volvamos a Moreda? Y es muy probable que lo diga. Por eso nuestra reivindicación es volver a Moreda. Hay más certidumbres en todos los sentidos y hace posible su licitación en este mandato.

–Pasos a seguir.

–El primero es hacer un nuevo convenio porque es una operación a tres, con el Principado y el Estado. Y en eso estamos, en negociar. El Ministerio está de acuerdo en que Moreda es el mejor emplazamiento, que hay más dudas en el Museo del Ferrocarril; pero también dice que es mucho dinero. Tenemos que deshacer la melé y ordenar las inversiones, no para dilatarlas sino para acometerlas. Vamos a ir por fases y la primera tiene que ver con revisar el proyecto de Moreda. Vamos a decirlo con claridad, vamos a abaratarlo. A hacerlo más barato. No estamos para esos dispendios. ¿Significa hacer una cosa indigna? No, significa hacer una cosa sencilla pero una buena estación para esta ciudad. Es el momento porque nos llega el AVE y necesitamos tener esa estación. Como es en Moreda necesitamos conectarla con el túnel del metrotrén. Hagamos esa conexión con las tres primeras estaciones, las de la plaza de Europa, El Bibio y Viesques y, a partir de ahí la ampliación del túnel hasta Cabueñes con la estación de universidad y la del hospital. Revisar el proyecto de estación el año que viene y licitarlo en el 22 con el objetivo de empezar las obras ese año o el siguiente.

–¿Qué cambios conlleva abaratar?

–Aunque la gente piense que yo me meto en los proyectos para decidir a mi gusto, no lo hago nunca. Tiene que ser intermodal, tiene que permitir la llegada de la alta velocidad y de las cercanías y en principio se pensaba en dos edificios y un aparcamiento, pero no soy yo la que debe decir en qué consiste.

–¿Pero alguien en el Ministerio está haciendo ese trabajo sobre Gijón?

–Todo lo que anuncié, esas fases, está trabajado y consensuado con el Principado y se ha trasladado al Ministerio. Tenemos que sentarnos con ellos. Yo solo tengo que mirar por Gijón, pero sé que cuando más amplio es el territorio de tu responsabilidad más se complica todo. Más en la autonomía y más en el estado. Eso no significa que no esté con nosotros pero hay que negociar porque el ministerio también se ha visto lesionado por el covid. Hay una reunión prevista para enero.

–Entonces, 2021 solo será un año de papeles.

–De hecho el dinero que hay en el presupuesto del Estado es bastante para lo que se hará: cambiar el convenio y revisar el proyecto. El mejor ejemplo de la falsedad de otros grupos políticos cuando hablan de presupuesto es el vial de Jove. En los últimos cuatro años del PP hubo 12 millones presupuestados para el vial, aunque no se sabe en que se invirtieron. Se presupuesta para no hacer.

–¿Va a haber nueva convocatoria del plan de fachadas pese a todos los millones que aún faltan por pagar a las comunidades de vecinos?

–Lo que no ha hecho Foro no nos puede lastrar. Al asumir una administración hay una responsabilidad que se hereda, la buena y la mala, y por eso vamos a ir pagando esas ayudas. Pero nosotros llegamos con un proyecto propio que se validó en las elecciones de manera mayoritaria. Este 2021 vamos a redactar un nuevo pliego porque el que había tenía muchos errores. Empezando porque no había que presentar la certificación de obra y por eso esas más de 400 visitas a edificios para ver que se había hecho y que no. Ese pliego servirá para lanzar una convocatoria que será plurianual y seguramente empiecen a concederse ayudas en 2022. Habrá un momento en que coincidirá el pago de las fachadas de Foro con las nuevas fachadas.

–¿Habrá más proyectos de barrios degradados?

–Estamos licitando lo que hay que terminar y, quiero presentar al fondo de reconstrucción europeo un proyecto de reforma de otro barrio: Roces. Una idea que parte de un proyecto que un grupo de vecinos me presentaron en campaña electoral y que hay que sentarse y hablar porque ellos incluso planteaban tirar una parte del barrio y hacerlo de nuevo. La verdad es que las casas necesitan una mejora y esta vía nos permitiría que la reforma fuera más completa de lo que se podría conseguir a través del plan de fachadas o de barrios degradados.

–Hay un problema interno en el Ayuntamiento que afecta a todo y es la falta de agilidad en la gestión. En licencias, en subvenciones... ¿hay un plan de choque en marcha?

–En las ayudas de emergencia de servicios sociales trabajamos con una app que dio buen resultado. La evaluación es positiva pero hay cosas que mejorar. Tenemos que revisar todos los procedimientos y modernizar el tratamiento de la información. No puede ser que a mí, Ana González, me pidan cuatro veces los mismos datos. Tiene que meterse mi nombre y que aparezca todo. Ahora lo más que se hace es escanear los documentos y meterlos en una carpeta, me da igual que sea física o en el ordenador. Se hizo esa prueba con esa app y ahora hay un plan de choque en el área de licencias que nos ha costado mucho iniciar pero que en enero estará en pleno desarrollo. Todo el dinero del Ayuntamiento se multiplica por diez cuando llega a la calle por eso es tan importante ser ágiles. Si damos una subvención a una asociación esa asociación hace cosas, si firmamos un convenio con una entidad del tercer sector se pagan los salarios de su personal y con esos salarios se hacen cosas... El dinero municipal genera negocio y hay áreas más potentes en esa generación de negocio como urbanismo. Por eso ese plan de choque. También digo, sin que sea un discurso triunfalista, que hemos mejorado bastante en plazos.

–¿Mejorado?

–Cuando llegamos tuvimos que dar licencias de 2017 y hasta de 2016. Hemos cambiado cosas pero no con la celeridad que me hubiera gustado porque nos tuvimos que poner a otras cosas. También creo que hay que cambiar la metodología de trabajo en intervención, que no es el único pero es un importante tapón en ese proceso. No gusta que lo diga pero es así. Yo no me marchó de aquí (por su despacho) sin firmar todo lo que tengo que firmar.

–¿El peor ejemplo de ese problema son esas ayudas del “Gijón reinicia” para paliar el cierre de negocios de este marzo que algunos cobraran en marzo del año que viene?

–Aquí se suman muchas cosas. Hay un problema, que somos nosotros mismos por la situación que estamos hablando, pero está también la poca posibilidad de reasignar efectivos para donde se necesitan en un momento dado y otro problema es lo mal que se presentaron los papeles. ¿Se pedía mucha documentación? Se pidió la que los firmantes del pacto de concertación social dijeron que había que pedir. Por eso todos tenemos que aprender algo. Las ayudas hay que darlas lo más rápido posible, al día siguiente si se puede.

–Hay un proyecto singular para crear un centro de innovación de FP en la Laboral, ¿en qué consiste?

–No estamos hablando de un instituto donde el alumnado vaya a estudiar. Es un sitio para la reflexión sobre la FP, que es una de las ramas educativas más complejas al estar vinculada directamente al mundo laboral. Evoluciona mucho más rápido que el resto. El proyecto de la Laboral tiene que ser un centro de pensamiento, de investigación, de formación para el profesorado sobre metodología, sobre tecnología, sobre como interrelacionar la FP inicial con la empresa y con la formación continua de los trabajadores y trabajadoras, con la formación para el empleo... Quizás podrá salir de allí un buen modelo de formación dual. Hay que pensar en la FP. Incluso en un cambio de titulaciones. Yo estoy empeñada en que Gijón tenga un centro integrado de FP de salud y bienestar donde estaría desde la nutrición a todo lo que tiene que ver con el deporte.

–Usted no está en la comisión que debe diseñar el nuevo Muro, pero ¿Cómo se imagina ese espacio que ve cada mañana desde su despacho?

–Yo veo un Muro peatonal. Entiendo que tenga que quedar un carril de servicios pero el resto peatonal. Y un Muro continuo pero con distintos usos donde el mobiliario permita a la gente sentarse para jugar al ajedrez, para charlar o para mirar al mar. Lo imagino con una cortina densa de árboles que separarían ese carril de coches. Un Muro claramente peatonal con distintos elementos que permitan distintos usos para distintos públicos de distintas edades. Un espacio recuperado para la ciudadanía y pensado para que pasen cosas. Habrá otros que hablen de soterramiento pero de soterrar algo lo primero que está pendiente de soterrar es el vial de Jove, que todo Gijón existe. No se pueden seguir planteando proyectos que no se pueden pagar.