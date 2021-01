La Exposición Regional de Gijón de 1899

Asturias, tan ligada siempre a América por vínculos arraigados en el desarrollo de sus riquezas, se debe a una gran parte de sus hijos que volvían a su tierra natal con los caudales adquiridos después de unos años de sacrificios y desventuras que como ofrenda ofrecían al país que los vio nacer, impulsando y creando nuevas riquezas, principio todo ello del desarrollo industrial y económico que hoy disfrutamos; principio digo porque en aquel último cuarto de siglo XIX se debe la mayor parte de las instalaciones mercantiles e industriales de Asturias y muy principalmente de Gijón, donde el capital invertido procedía de aquellas tierras de promisión que aún con mayor incremento aumentó con la pérdida de nuestras colonias y principalmente de Cuba.

Nuevos horizontes surgían para Gijón, población esta que se vio favorecida al retorno de aquellos hijos con toda clase de negocios, alcanzando unos momentos álgidos en su desarrollo y transformación, dando lugar a proyectar una magna exposición como la que se llevó a efecto, cuyo espíritu, potencialidad y riqueza no se ha vuelto a dar en Asturias por la presentación y amplitud no solo a su extensión y pabellones llevados a efecto sino por cuanto encerraba en su recinto, demostración ecuánime de una época en que quedó patentizado el tesón y el interés de un pueblo que se desvivió por mostrar el resultado del trabajo de sus propios hijos.

El Círculo de la Unión Mercantil e Industrial y la Cámara de Comercio, ambas entidades económicas, cargaron sobre sus hombros la organización y el desarrollo de la Exposición Regional.

Después de llevar a cabo varias consultas y asambleas, se decidió en una de ellas la Comisión Ejecutiva que actuaría de llevar a cabo tan grandioso proyecto, integrada esta por Don Luis Belaúnde como presidente; Don Alfredo Santos, Vicepresidente; Don Javier Aguirre, Don Ramón Álvarez García y Don Víctor F. Carvajal como Secretarios, y Don Mariano Marín como Arquitecto.

Se eligieron unos terrenos de La Florida, que desde entonces y por designación llamáronse Campos Elíseos, ocupando una superficie aproximadamente de treinta y cinco mil metros cuadrados que en forma de un triángulo cerrado ocupaba un bonito lugar. Se construyeron grandes y espléndidos pabellones donde se mostraban toda clase de instalaciones, exhibiendo no sólo cuantos productos se obtenían en la región sino también nuevas modalidades de fabricación, etc. En el centro del recinto se edificó un Teatro-Circo llamado Obdulia, que por aquel entonces estaba considerado como uno de los mejores de España y en cuyos vestíbulos había trabajos de arte, intelectual y pedagógico. La Industria, el Comercio, la Minería, el Arte, todo ello perfectamente organizado, estaba con gran amplitud mostrado al visitante. Grandes jardines con innumerables atracciones, arcos y cuanto se puede apetecer se encontraba totalmente previsto.

Se entregaron como premios 54 medallas, sin contar las que se ofrecieron a las autoridades

Veamos cómo Joaquín Alonso Bonet, Cronista de Gijón, describía en conjunto con vista retrospectiva lo que era tan espléndido Certamen:

“Allí en los Campos quedó instalada la Exposición. En aquellas amplias dependencias y en el gran vestíbulo, había trabajos de carácter intelectual y pedagógico. Los jardines de la izquierda destinados a secciones industriales estaban presididas por un Pabellón Central, al que se llegaba por un paseo de 12 metros de ancho , flanqueado por numerosas instalaciones y con una plaza circular de 30 metros de diámetro. Aquel pabellón de estilo renacentista tenía en su portada tres grandes arcos, llenos de alegorías: allí la Industria, la Agricultura, el Arte, el Comercio, la Minería. Todo aquello que se anunciaba y prometía en actuales periodísticos, en discursos y en aquellos cantares del pueblo. Bordeando la tapia de este jardín circulaba permanentemente un pequeño tranvía, el llamado tranvía infantil que parecía de juguete; por eso tenía tantos partidarios entre los pequeños y entre los grandes… ¿Cuántos niños habrían paseado en él?... Esa sí que es una estadística que nadie habrá hecho. Muy cerca del tranvía cantaba sus asturianadas el famoso gaitero de Libardón; era como una atracción más aquel hombre que con su gaita aplicaba los compases de las carceleras de niña pacha a esta letrilla: “Colunga, Colunga –es un pueblo de sandunga y de la mejor manzana de la comarca asturiana– y conste que no es chunga- ¡Colunga, Colunga!”.

Veamos ahora los jardines de la derecha destinados a recreos: era el verdadero Parque de Atracciones. Allí estaba la fachada principal del coliseo que correspondía el edificio destinado a Bellas Artes, en una gradería semicircular de acceso y una gran máscara de la Comedia en la parte superior del frontis. Había en aquellas dependencias cuadros, esculturas y grabados, debidos a artistas de toda España, pero principalmente de Gijón y Oviedo. No faltaban labores de artesanía, obra de trabajadores asturianos. Y, en cuanto a los recreos de jardín, lo ocupaban en toda su extensión una gran montaña rusa, emocionante diversión que consistía en viajar en unos cochecitos ruidosamente lanzados sobre una línea elevada y ondulada de carriles que atravesaban túneles y puentes. Algunos viajeros, no pudiendo sobreponerse a la impresión, creían morir estrellados y perdían el sentido. Proyectado y anunciado estuvo un globo cautivo, que no llegó a instalarse, atracción que consistía en llevar pasajeros a gran altura en la barquilla, sujeto al aerostato, como se indica, por medio de cables fijados en el piso del parque. Y otras muchas atracciones, entre ellas una novísima y sensacional: las audiciones de fonógrafo, que podían escucharse mientras se merendaba o se tomaban refrescos… ¡Todo estaba previsto!

¿Cuántos expositores concurrieron? Registrados estaban hasta quinientos cuarenta, número este que correspondió a Doña Blanca Villarroel Truán; pero se calculaba en otros tantos los concurrentes en colectividades, bajo el nombre de fábricas, talleres, escuelas, granjas, etc. Allí parecía responder todo a cifras fabulosas; en los ocho primeros días de Exposición hubo 24.730 visitantes; en el mes de agosto fueron expedidas 80.992 entradas y en el de septiembre 40.902. Tenemos, pues, registrado un total de 146.554 visitantes”.

Esta pequeña crónica relatada a grandes líneas por el Cronista Oficial de Gijón, dará idea de la magnificencia del Certamen celebrado en unos tiempos en que los medios de locomoción no estaban al alcance de la mano como ahora, y en el que el desarrollo en general no contaba tampoco con los adelantos actuales.

Se clausuró la Exposición el 3 de octubre de 1899 y al calor de la misma se celebraron actos culturales y académicos.

Fue Comisario Regio el Excmo. Sr. Conde de Revillagigedo y ocupaba la alcaldía Don Ramón García Sala.

Sin poder transferir a estas líneas el acta en que se acuerda la creación de las medallas descritas, como la que se reproduce, dibujada por Lucena y grabada por el gran medallista español Bartolomé Maura –alumno de Ribera y Madrazo– sí podemos decir con seguridad de no caer en error que fueron distribuidas como premios de la siguiente forma:

- 15 medallas de bronce dorado.

- 26 medallas de bronce plateado.

- 3 medallas de bronce.

Que hacen un total de 54 sin contar otras que se ofrecieron a autoridades y comisiones a título de conmemoración.

En sesión de 23 de marzo se acordó sacar a concurso los diplomas y medallas que habrían de concederse a los expositores premiados, concediéndose quinientas pesetas a los autores de los bocetos que fueron calificados de mérito. La Comisión encargada de elegir los bocetos premiados estaba integrada por los señores: Don Alfredo Santos, como Presidente, Don Luis Bellido, Don Miguel de Laguardia, Don Julio Somoza, Señor Director de la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, Don Mariano Medarde, Don Nemesio Lavilla, Don Julio García Mencía y Don Mariano Marín.

Las obras presentadas fueron 34, obteniendo mayoría de votos el boceto de diploma con el lema Iris del que era autor Don Ventura Álvarez Sala y Don Manuel Lucena por la medalla.

Durante tres días estuvieron expuestos al público los trabajos presentados para la adjudicación del diploma y medalla.