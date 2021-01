“La ampliación nos permitirá atender a distancia a pacientes de todo el mundo”

–Las obras ya llevan varias semanas en marcha. ¿En qué fase estamos ahora mismo?

–Actualmente estamos a la espera de que los operarios se incorporen de unos días de descanso para empezar a construir. Hasta ahora lo que se hizo fue tirar paredes, pero ya podemos empezar a crear lo nuevo. Esta primera fase afectará principalmente a tres alas de la tercera planta y las obras, de momento, van a buen ritmo y según lo previsto. Calculamos que esta fase dure unos dos o tres meses y que en cuatro puedan estar ya operativas. Será un área principalmente administrativo y para consultas externas.

–¿Y la nueva Unidad de la Mujer?

–También estará en esta parte del hospital, sí, aunque ahora estamos estudiando cambiarle el nombre porque parece que el término “unidad” tiene una connotación de enfermedad cuando sabemos que la mayoría de mujeres que vengan al centro estarán completamente sanas. Este servicio busca unificar todas las atenciones que involucra a las mujeres y ocupará una de esas tres alas.

–Estas nuevas dependencias son parte de las que se reaprovechan del espacio destinado antes a las religiosas.

–Sí, en total hemos ganado unos mil metros cuadrados. Las religiosas dejaron este hospital hace unos cinco años y hasta ahora esas dependencias, de varias plantas, estaban vacías.

–¿Qué pasará después?

–Todas las fases están ya descritas. Cuando la parte que se está reformando ahora esté lista, las consultas externas que ocupan ahora la primera planta se trasladarán a esa tercera, y así podremos retomar ahí los trabajos. Esta primera planta se destinará en el futuro a pacientes quirúrgicos.

–El apartado de cirugía es el otro punto fuerte de toda esta ampliación.

–Sin duda. Tendremos un quirófano integrado, dos quirófanos normales y un área de reanimación posquirúrgica con cuatro puestos.

–Al ganar espacio para cirugías se podrán realizar más intervenciones. ¿También otras más complicadas?

–También. Nuestra idea es poder realizar todo tipo de intervenciones mientras no precisen que el enfermo ingrese en una UCI.

–¿Qué técnicas podrá hacer el hospital que ahora mismo no pueda ya realizar?

–Por ejemplo, operar cáncer de colon.

–¿Cuándo estará listo el nuevo hospital?

–La idea es que todo termine a finales de este 2021.

–¿Un año no es muy poco tiempo?

–Bueno, es que es la ventaja de no tener que ampliar físicamente el hospital. Lo que suele demorarse en planes de este tipo es la construcción de cimientos y estructuras, pero nosotros ganamos las dependencias de las religiosas que ya están edificadas. Por ejemplo, ya hemos comprado ventanas para cambiar todas las que tenemos ahora, así que cuando toque ponerlas no tardaremos gran cosa.

–¿Se estima el coste?

–Cinco millones y algo de euros, casi seis.

–La otra pata de la reforma es la tecnología. Este diario ya ha publicado proyectos de inteligencia artificial y telemedicina.

–Sí, puede que la reforma estructural del hospital sea lo que más se notará, pero quizá lo más significativo sea este otro apartado. Llevamos trabajando ya varios meses en el concepto de “hospital líquido”, que consiste en que podamos, de una manera u otra, atender a cualquier paciente, esté donde esté. En dos o tres meses esperamos tener lista nuestra página web, que irá encaminada a eso. Desde ella los pacientes podrán incluir su historia clínica, mantener consultas por telemedicina, lograr una prescripción médica que será válida en farmacias de toda el área europea e, incluso, solicitar un sistema de telemonitorización.

–¿Qué se podrá medir a remoto?

–Ofreceremos pulsioxímetros, termómetros, equipos de tensión arterial, glucómetros y aparatos que midan la actividad física y las fases del sueño. El médico podrá consultarlo todo en tiempo real, con el paciente en casa. Es algo único, un modelo que hemos creado para poder diferenciarnos de otros hospitales y de la red pública, que es muy buena en muchos aspectos y no tenía sentido tratar de imitarla. También nos serviremos de la inteligencia artificial para gestionar algunas citas.

–¿Al final habrá “habitaciones vip”?

–Sí, al final sí. Tendremos doce y, en realidad, no es que vayan a ser mucho más grandes en tamaño, sino que tendrán terraza y esas terrazas tendrán tomas de oxígeno. Está pensado en parte para cuidados paliativos, para que los pacientes puedan estar tranquilos y, si lo quieren, al aire libre y con su familia. Otra inversión importante será en el apartado diagnóstico, del que no hemos hablado en esta charla. Dos millones y pico de euros se destinarán a comprar una máquina de resonancia, una sala digital de rayos –ya no habrá nada de placas, todo será en pantalla–, un escáner muy avanzado, un mamógrafo... Todo es muy ilusionante.

–¿Cómo se está viviendo la pandemia?

–Lo ha cambiado todo. Nosotros desde hace meses apostamos por los tests de antígenos, cuando en Asturias no se usaban, pero nosotros veíamos que en Cataluña y Madrid sí parecían efectivos. Hacemos entre 100 y 200 al día.