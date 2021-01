La Policía Local de Gijón sancionó el día 1 de enero a hasta 86 personas por encontrarse en el interior de bares de la ciudad sin utilizar la mascarilla. Los agentes intervinieron en un pub de la calle Julio Somoza por diversos incumplimientos. De hecho, tuvieron que esperar a que les abriesen la puerta de entrada ya que permanecía cerrada. Las 32 personas que estaban en el interior fueron denunciadas por no llevar la mascarilla obligatoria y por no guardar la distancia social de seguridad. El local fue sancionado, además, por no tener las sillas entre mesas colocadas a dos metros. Por este mismo motivo, se sancionaron a otros dos locales más de las calles Juan Alvargonzález y Leoncio Suárez.

También se intervino en otro establecimiento hostelero de la calle Marqués de San Esteban donde se interpusieron 54 denuncias a los clientes por no hacer uso de la mascarilla. Asimismo, dos personas más fueron sancionadas ayer por no llevar la mascarilla y 10 por incumplir el toque de queda.