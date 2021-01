Las últimas compras antes de Reyes y el primer vermú del año convergieron ayer, a mediodía, en las calles de Gijón. La tregua que dio el temporal a media mañana, cuando incluso llegó a lucir el sol, animó a muchos a salir a la calle. “Se nota que está más lleno que otros días, hay el ambiente navideño que no hubo hasta ahora”, aseguró Juan Pablo Martínez, “estamos cansados de tanto estar en casa”.

Un sentimiento en el que muchos se vieron reflejados. “Hay bastante ambiente”, confirmó Víctor Manuel Rivera, apurando para hacer las últimas compras en familia, “en cuanto el agua da un respiro, la gente aprovecha para salir a la calle”.

Así se hizo notar también en las terrazas hosteleras. Ana González y su familia aprovecharon para ver a su hermana Eva. “No nos habíamos reunido en todas las Navidades y, aprovechando la tregua que nos da el tiempo, nos animamos”, explicaron sentadas en una terraza hostelera del Carmen, “es exagerado el ambiente que hay, incluso en las tiendas”.

Una máxima que confirman los comerciantes. “Vendimos muy bien toda la mañana”, enfatizó María Martínez, al frente de una céntrica tienda de ropa. “Hubo mucho movimiento, estuvo muy animado. No me lo esperaba y me sorprendió gratamente, ojalá sea el pistoletazo de un buen año”, añadió. También fue consciente de la mayor afluencia de público el comerciante Javier García. “Por la mañana sí que se notó mucho movimiento de gente”, valoró, “aunque no cubriremos todos los días que estuvimos cerrados, confiamos en que al menos aguante para mejorar las ventas”. Y en la misma línea se pronunció Pedro Manso, en la calle de Los Moros. “Por la mañana hubo mucha gente, se veía hasta en la calle, gracias al buen tiempo”. Un respiro a la lluvia breve, pero que se dejó notar en calles, comercios y bares.