El tremendo chaparrón de granizo que cayó en Gijón en el preciso instante en el que los Reyes Magos comenzaban a recibir a los más pequeños en la plaza de toros de El Bibio, a las diez de la mañana, hizo que más de uno se replantease si acudir a recibir el cariño de Melchor, Gaspar y Baltasar. De hecho, a la primera de las dos jornadas de recepciones previstas, solo acudieron 2.244 personas, lo que supone un 76% del aforo total. En los 18 pases celebrados ayer hubo una media de 125 asistentes sobre una ocupación máxima marcada en 164 personas.

Lo que no consiguió enfriar el temporal fue el ánimo de quienes sí hicieron cola. Sin dejar de gritar, aplaudir y, sobre todo, sonreír –por mucho que las mascarillas se empeñasen en intentar ocultarlo– los más pequeños vivieron lo que ellos mismos definen como “el mejor día del año”. Ver de cerca a Sus Majestades hizo que más de uno no durmiera de los nervios ante la visita más madrugadora que se recuerda de los Reyes Magos a Gijón.

La jornada comenzó pronto, con la llegada en globo de los tres Sabios de Oriente al campo municipal de La Llorea, al filo de las nueve de la mañana. Y con ellos, los mejores deseos para los niños gijoneses. “Venimos más cargados de regalos que nunca”, aseguraron Melchor, Gaspar y Baltasar, que una hora más tarde ya se encontraban en el coso gijonés deseosos de sentir la ilusión de los más pequeños y repartir magia. “Vuestro cariño nos da calor en un día de tanto frío”, compartieron tras agradecer la seguridad en el recinto.

Unas medidas, que incluyeron cortar el tráfico y el estacionamiento en la zona, que fueron celebradas también por los padres de los niños. “La organización está muy bien, todo bien preparado para que no haya aglomeraciones”, valoró Alba Pollo, junto a su hija. En la misma línea se posicionó Marta Díaz, que aplaudió la ausencia “de barullo”, no sin lamentar la espera a la intemperie antes de entrar. “Lo peor es el tiempo”, reconoció.

Los asistentes esperaron en dos filas separadas, guardando la distancia de seguridad obligatoria. Al entrar, y tras validar electrónicamente su entrada, se desinfectaron las manos con gel hidroalcohólico y el personal les acomodó en sus respectivos asientos, separados entre sí y de los que en ningún momento se podían levantar. Al finalizar cada pase, los operarios desinfectaron las sillas (sulfatando desinfectante y pasándolo con papel) para el siguiente turno y minimizar al máximo los riesgos de contagio. Un protocolo que se repetirá hoy, a la espera de recibir a otros tres mil visitantes.

Desde Divertia, la empresa municipal organizadora, reconocieron que la opción de este año, ante la imposibilidad de llevar a cabo la tradicional cabalgata, “no es el escenario ideal, pero sí el más seguro, siguiendo las indicaciones de la consejería de Salud” porque, aunque se cubrió el techo para evitar la lluvia, los laterales estaban descubiertos para “garantizar la ventilación”. “Se pensó en hacerlo en el Jovellanos, pero no se puede garantizar la ventilación, y meter 6.000 personas en dos días allí no era aconsejable”, afirmaron.

El recorrido por barrios y parroquias, cancelado de nuevo

Los vehículos de los Reyes Magos no recorrieron ayer los barrios y parroquias de Gijón cargados de regalos ni tampoco lo harán hoy, porque así lo decidió el Ayuntamiento de Gijón en base a las recomendaciones del Principado ante el aumento de contagios por coronavirus y, en segundo término, por la meteorología. “Es una decisión de responsabilidad. El Principado recomendó estos días que no se hicieran actividades que no fueran absolutamente necesarias ante la subida de los contagios”, aseguran desde Divertia, que ya vio frustradas sus ideas la primera vez que propusieron un recorrido similar pero con los Reyes Magos en los coches. En base a estas “recomendaciones”, se suspenden de nuevo las rutas previstas por casi todo el concejo, en las que iba a participar también el autobús municipal “Pegasín”. “Cayó una granizada tremenda a la hora que tenían previsto salir y dan lluvia y mal tiempo también para mañana (por hoy), así que nos recomiendan que no salgamos”, inciden desde Divertia, que tienen en El Bibio el único acto oficial con Sus Majestades.