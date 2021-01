Los niños asturianos estrenan sus regalos de Reyes en las calles aprovechando el buen tiempo

Las terrazas, parques y paseos de la ciudad se llenaron aprovechando la tregua que dio el temporal. El día, soleado aunque frío, impulsó a los más pequeños de las casas a salir a la calle a estrenar los regalos que Sus Majestades de Oriente, con gran acierto, les habían traído. Regalos más tradicionales como peluches, juegos de mesa, bicicletas o coches teledirigidos se entremezclaban ayer en la villa de Jovellanos con drones, teléfonos o tablets. Todo ello, siempre acompañado de una sonrisa que se ve incluso debajo de la mascarilla. Como la de la pequeña Olaya Jambrina, de 2 años, que no daba abasto a abrir cajas de regalos en el parque de Begoña. Apenas abría un presente, ya lo dejaba atrás para centrarse en otro, presa de la ilusión.

Algunos regalos necesitan práctica para aprender a manejarlos. Como el monopatín que Carlos Velásquez, de 6 años, se encontró bajo su árbol de Navidad. Los Reyes Magos, sabios como son, acompañaron el presente de un llamativo casco, rodilleras, coderas y demás elementos de protección. “Me trajeron tantas cosas que ni siquiera las puedo contar”, enfatiza el pequeño subido a su monopatín, el regalo que más ilusión le hizo. “Estoy aprendiendo, aún no lo tengo controlado del todo”, explica Velasquez, que suma pequeños traspiés con grandes logros sobre el patín, “poco a poco aprenderé todos los truquillos”.

Como aprendió también Fabián Enrique Escalante, de 12 años, a manejar su dron. “Llevaba muchos años pidiéndolo, por lo menos desde que tenía 5 años, pero nunca me lo traían”, rememora el niño, a los mandos del aparato, “aunque nunca me ponía triste, porque siempre me regalaban muchas otras cosas, pero este año por fin me llegó”. Sin embargo, la alegría completa llegó este año, al abrir el papel de regalo que cubría el dispositivo, al que va progresivamente cogiendo el tranquillo, consiguiendo volarlo cada vez más tiempo y más distancia. “Voy con cuidado, no porque se me pueda romper, sino para no hacer daño a nadie”, explica, acompañado de su hermana Leire Alonso, de 6 años, a la que Sus Majestades le trajeron “un perro con un pelo largo de arcoíris”.

En la pista de fútbol junto al parque, quien más sobresalía era Gonzalo Pérez, de 8 años, “casi 9”. ¿El motivo? Su flamante equipación del Sporting, con el 10 a la espalda y su nombre que le regalaron los Reyes Magos, junto con las botas de Messi, que también estrenó, el balón de LaLiga, dos libros de Los Futbolísimos y el chubasquero también del club rojiblanco. “Me gusta mucho el fútbol”, confirma el niño por si quedaban dudas, “y juego en La Asunción”. Su otro deseo, compartido por su padre, “poder volver pronto a El Molinón a ver los partidos”. Junto a él, su hermana Malena, dos años mayor, celebraba que Sus Majestades le hubieran ayudado con el cambio de armario. “Me trajeron un abrigo, una sudadera, una falda, pendientes, una camiseta, gafas....”, recapitula. Unos regalos que todos los niños aprovecharon esta soleada mañana de Reyes para estrenar.