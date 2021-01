La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha querido despedirse de los Reyes Magos tras su paso por la ciudad de Gijón, en la que recibieron la visita de más de 4.000 niños y sus familias en la plaza de toros de El Bibio a lo largo de dos días. “En Gijón, no hay Navidad sin vosotros”, aseguró la regidora en una carta enviada a Melchor, Gaspar y Baltasar, agradeciéndoles su visita incluso en medio de “esta terrible pandemia”. “No hay mejor día en todo el año porque es la gran fiesta de todos los niños y niñas de Gijón”, reconoció la Alcaldesa. Esta es la carta de Ana González a los Reyes Magos:

Queridos Reyes Magos:

Gracias. Sabéis la pasión que Gijón siente por vosotros. Cómo os reciben miles de niñas y niños, cuántas personas van a veros a la Cabalgata, más de tres mil niños y niñas con sus familias que acuden siempre a vuestra recepción en el Ayuntamiento. En Gijón no hay Navidad sin vosotros. Reconozco que estoy plenamente de acuerdo. Es más, creo que el Día de Reyes es uno de los días más importantes para todas las niñas y los niños de Gijón. Es un día realmente mágico, especial, lleno de ilusión y fascinación. Veros es lo más. Esperar todo el día 5 de enero, tener que ir a dormir para madrugar el 6, es muy difícil. El día 5 de enero es un día lleno de nervios, de excitación, de ilusión. Veros, veros en Gijón. Siempre venís y sabemos que vais a venir. Me imagino que sabéis perfectamente que sois el tema de conversación en nuestras casas: a qué hora llegáis a Gijón, cuándo es la recepción, la ruta de la Cabalgata y para la cama temprano para que podáis hacer todo el reparto de regalos por todas las casas de nuestro concejo. De verdad, no hay mejor día en todo el año porque es la gran fiesta de todos los niños y las niñas de Gijón, y también de las familias y de muchas personas adultas que sabemos que sí, que es la noche mágica del año.

Este año ha sido aún más especial. Lo sabíais perfectamente y por eso nos dijisteis hace meses al Ayuntamiento que ibais a venir a Gijón, que esta terrible pandemia no lo iba a impedir. Gracias. Gracias sinceramente por venir a Gijón. Por traer la ilusión, la esperanza y esos miles y miles de regalos. Gracias por hacerlo en este año 2020 tan difícil. Ya sé que a pesar de venir de tan lejos, seguís la actualidad de Gijón, de Asturias y de España, y por eso sabíais que este año ha sido malo. La pandemia del coronavirus nos encerró en casa, no nos permite tocarnos, ni abrazarnos, ni hacer todas las cosas que hacíamos. Incluso hemos tenido que dejar de ver a nuestras abuelas y abuelos o verlos muy poquito para cuidarlos. Andamos por la calle con mascarilla, en el cole también. Nos tenemos que lavar mil veces las manos, y usamos gel hidroalcohólico cada poco, guardamos la distancia de seguridad. Y todo esto también en el cole. Un año muy duro.

Sabéis, queridos Reyes Magos, que las niñas y los niños de Gijón y nuestra juventud han tenido un comportamiento ejemplar. Muchas personas mayores nos preguntamos si hubiéramos respondido tan bien ante una realidad tan difícil. Son fenomenales. Por eso era tan importante que vinierais este año. Gracias.

La verdad es que ha sido raro, pero gracias a vuestro empeño y cariño por Gijón, al estupendo trabajo de vuestro séquito y del personal de festejos de Divertia, la recepción en la Plaza de Toros ha sido estupenda. Muchas, muchas familias, casi cinco mil personas, pasaron a veros y nos han pedido que os digamos que ha sido fantástico. Es verdad que no ha podido ir todo el mundo, que muchas niñas, niños y familias que otros años iban a arroparos y buscaros en esa ilusión y magia que representáis, no han podido hacerlo este año por las restricciones del COVID-19. Es una pena. Pena compartida con vosotros porque nos lo habéis dicho, que os hubiera gustado que fuera como siempre, pero aun así, os aseguro que ha merecido la pena que vinierais a Gijón, el esfuerzo que habéis hecho, porque ha sido muy importante para todas y todos, y sobre todo, para nuestros niños y niñas.

Gracias.

Y queremos que sepáis que los próximos Reyes volverán a ser multitudinarios, que vamos a ir a recibiros, a la recepción en el Ayuntamiento, a la Cabalgata, más gente todavía que otros años, porque Gijón os va a dar las gracias en la calle, que es nuestro lugar de encuentro por vuestro esfuerzo de este año. En la calle volveremos a vernos y a celebrar que volvéis a la ciudad, y que una vacuna nos ha permitido superar la pandemia de 2020, que podemos acercarnos, saludarnos, pararnos a hablar y jugar, abrazarnos y besarnos.

Gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar y al príncipe Aliatar. Gracias también a todo vuestro séquito y a las personas que desde Divertia han hecho posible que en el año del COVID los Reyes Magos estuvierais en Gijón.