La actual alcaldesa de Gijón, Ana González y su predecesora, Carmen Moriyón, figuran entre quienes han sido propuestas para comparecer en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Gijón para aclarar el origen de los sobrecostes en la obra del pozo de tormentas del Parque de los Hermanos Castro, adjudicada en octubre de 2018 en 7,3 millones de euros a Acciona y que finalmente saldrá por 11 millones tras dos modificados.

La comparecencia de la actual regidora es altamente probable, toda vez que entre los grupos municipales que solicitan que acuda a explicarse está el suyo propio, el PSOE. No ocurre lo mismo con la actual presidenta de Foro Asturias cuya presencia no plantean ni su partido ni el PP y que además no estaría obligada a acudir aunque se la citara al no ostentar ya ningún cargo municipal.

La comisión tendrá que reunirse para acordar a quienes cita, tras haber recogido ya las propuestas de los grupos políticos municipales. También para decidir si se admiten comparecencias telemáticas o tienen que ser presenciales.

En términos generales, el PSOE, Ciudadanos –que fue quien planteó la comisión– y Podemos proponen comparecencias tanto de responsables del gobierno local y la Empresa municipal de Aguas (EMA) en el actual mandato como en el anterior, mientras que Foro y el PP se ciñen a cargos socialistas (además del edil de medioambiente, de IU, por parte de Foro). Ni IU ni Vox presentaron propuestas de comparecencia..

El PSOE también plantea citar a miembros del Consejo de Administración de la EMA entre 2015 y 2019; representantes de los partidos políticos, de los sindicatos UGT y CC OO y de la federación de vecinos de la zona rural “Les Caseríes”.

Sobre la mesa, los miembros de la comisión tendrán además las propuestas de comparecencia de gerentes y cargos técnicos y financieros de la EMA desde la etapa de Luis Alemani hasta la actualidad. También la de responsables de las empresas Prointec, FCC, Inge, Terratec, la UTE TPF Getinsa y Aqua Consult; Geama, Paymacotas (Ángel Ricardo, exdirector de la misma y actual diputado regional del PSOE) y Acciona, además de un miembro de la Universidad de Oviedo. Todos ellos ligados al proyecto, o a los estudios o a la ejecución de la obra, en la actual o en anteriores adjudicaciones.