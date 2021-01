La palabra “en demasía” pronto pasó a formar parte de las muletillas de Joaquín Pajarón, como lo había hecho previamente “por encima de mis posibilidades” o “la virgen del motocross”. Tanto cuajó esa expresión que hace un año, cuando lanzó su espectáculo, lo hizo con este nombre, aunque con la coletilla “2.0” para actualizarlo por la incidencia del virus, y el parón de un año hasta su llegada a Gijón, que será mañana en el teatro de la Laboral a las 19.30 horas. “Propongo ver un asturiano repunante, porque los asturianos somos repunantes, hablando de coses cotidianes, para reírnos todos, y yo el primero en el escenario porque doy mucho hueco a la improvisación”, cuenta el cómico Joaquín Pajarón. “Me voy a estar quejando hasta de una cosa tan simple como que una baldosa salpica”, cuenta.

En su casa de Villaviciosa, con vistas a la playa de Rodiles, tiene su centro de inspiración. Entre la bravura del mar en las últimas fechas, y la nieve de las montañas más cercanas, Pajarón ha tenido su centro de creación para un show que, en tiempos difíciles, sirve más que nunca como vía de escape. “Cuando las cosas van mal, el entretenimiento y la cultura te sirven para distraerte. Eso se agradece mucho”, explica.

El nuevo mundo que ha dejado el covid le sirve para conectar en sus espectáculos con Gila, uno de sus referentes. “Siempre lo pongo como ejemplo porque hacía humor de la Guerra Civil, ya ves que necesidad había de reírse con todo lo que estaba pasando y aún así se hizo. Se entendía mucho más de lo que lo hacemos ahora el humor. Hoy en día parece que nos molesta todo. Imagínate a Gila haciendo una broma de Cataluña o los Estados Unidos. No lo quisieron matar cuando Franco, pero de esta sí lo conseguirían”, apunta.

Pajarón aprovecha para relacionar esos tiempos de los abuelos que disfrutaban con Gila para imaginar un escenario actual, con una pandemia, y la forma en la que reaccionarían. “No hicimos esi calcetu que decía siempre la madre y la güela para cuando viniese los malo. Es increíble que no nos acostumbrando a esta situación. Hasta se nos acabó el papel higiénico y no sabíamos que hacer”, cuenta antes de añadir con un ejemplo lo que hubiera pasado si la incidencia del covid tocase hace medio siglo: “Nuestros güelos estarían preparados para todo, tendrían un par de xatos en la cuadra, y boroña para hacer pan, y hubiesen tirado para adelante sin problema. Mientras que ahora nosotros la preocupación sería no tener cargador para el móvil, o el mando de la ‘Play Station’ cerca”.

“En Demasía 2.0” es un espectáculo en el que su protagonista evoca también a una de sus campañas más populares a través de la red, la de defender la bebida autóctona con el lema “beber sidra en demasía”. “Soy muy partidario del pequeño negocio, del cercano, de ir a la ferretería de pueblo, comprar cosas y consumir en lo de más cerca”, destaca Pajarón. “Me gusta que la gente tenga un poco de cultura de la sidra, no solo ir a tomar una botella a un bar, siempre es bueno un culín en cualquier momento. Y más con la que está cayendo, algo bueno para tomarse un respiro”, concluye.