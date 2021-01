El comisario jefe de la Policía Local de Gijón ha solicitado al Ayuntamiento la apertura de un expediente disciplinario a uno de sus agentes, que responde a las iniciales S. M. C., después de que la Audiencia Provincial haya ratificado la condena de un año de cárcel que le impusieron por un delito de lesiones después de que le partiese el tabique nasal a otro hombre después de un partido de fútbol que disputó en su tiempo libre en abril de 2018 en Avilés. A lo largo de los próximos días, explican fuentes municipales, “se nombrará a las dos personas que ejercerán la instrucción y secretariado del citado expediente”.

El agente, al que llegaron a retirar el arma y que luego logró volver a su puesto, participó como defensa en un partido de fútbol que se disputó en el campo de Tabiella, en Avilés, entre los equipos Marentes-Grúas Suval y El Roxu-Sidrería Celorio, según recoge la declaración de hechos probados dictada por el Juzgado de lo penal número 1 de Avilés. Este individuo jugaba como defensa en el segundo equipo.

Al terminar el partido, prosigue el fallo judicial, los jugadores de ambos conjuntos se dirigieron hacia la zona de los vestuarios, momento en el que ocurrió el incidente. Según el juez, “debido a los roces habidos en el desarrollo del partido”, los dos implicados en la trifulca se golpearon mutuamente, llegando S. M. C. a dar un puñetazo en la nariz al otro hombre, J. C. M. G., que sufrió una “fractura nasal con hundimiento de la pared nasal derecha”. El afectado, según sentencia, precisó para su curación 28 días, cinco de ellos impeditivos para realizar sus ocupaciones habituales.

La acción de este agente, que actualmente sigue en sus funciones, no causó secuelas en el otro jugador. Todo se resolvió con una primera asistencia.

“Es una vulneración gravísima de la protección de datos y pediremos que se depuren responsabilidades”, afirma el Sipla

En el juicio, celebrado en 2019, sirvió para condenar a S. M. C. a un año de cárcel por un delito de lesiones y al pago de una indemnización de 1.220 euros al jugador afectado así como al pago de la mitad de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Cierto es que la sentencia, ratificada el pasado 20 de diciembre de 2020 por la Audiencia Provincial, también condena al otro futbolista, pero en su caso se le atribuye un delito leve de lesiones que el juez solventa con una pena de multa de dos meses con cuota diaria de diez euros (600 euros en suma) además de que indemnice a S. M. C. con 280 euros por el incidente. También se le imponen la mitad de las costas.

Desde el sindicato policial Sipla denuncian que desde la Jefatura de la Policía Local se haya hecho público el nombre del agente. “Es una vulneración gravísima de la protección de datos y pediremos que se depuren responsabilidades”, aseguran.

