El proyecto para regenerar El Piles debe “atarse bien”, exigen los grupos políticos

“Tenemos encaje para más cosas de las que en principio pensábamos que se iban a dotar de financiación”, celebra Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente, de Izquierda Unida y socio de gobierno. También destaca la predisposición para actuar en toda la red fluvial del municipal, aparte de la regeneración del Piles. “Es interesante que las tres administraciones (gobierno de España, Principado y Ayuntamiento) compartamos ese objetivo de limpieza y mantenimiento de los ríos”, apunta el edil. “Será un plan plurianual, con unos objetivos y cronograma, que no será de un día a para otro, pero es muy importante afrontarlo”, recalca.

El compromiso “para apostar por un Xixón Verde”, demandado por Podemos-Equo, cuenta también con la demanda de dejar bien encauzado sobre el papel todas las promesas. “El equipo de gobierno no puede desaprovechar la oportunidad de los fondos europeos para sentar las bases de una ciudad sostenible, generadora de empleos de calidad, feminizada y digitalizada”, explica Laura Tuero, que muestra su postura para renaturalizar el río Piles: “antes de la regeneración hay que eliminar del cauce y afluentes del río todas las causas y puntos emisores de contaminación”. Además, la portavoz de la formación morada echó en falta que se aportasen soluciones a otros problemas. “Pedimos que no se olvide de planes y medidas a financiar para acabar con la aparición de carbón en la playa o del otro foco de contaminación en la costa gijonesa como son los vertidos que se dan en la ría de Aboño”, valora.

Con cautela, José Carlos Sarasola, de Ciudadanos, echa la vista atrás para recordar otros casos con inversiones prometidas, pero sin materializar. “Ya pasó con ministros de PP y PSOE que visitaron la ciudad, y puede pasar lo mismo ahora, que se quede en nada”, advierte. “Se nos habla de proyectos que van estar incluidos en la solicitud de ayudas, cuando ni siquiera se han abierto las bases para su solicitud”, cuenta con precaución, antes de situarse en un escenario a su juicio problemático: “Sabemos donde están los problemas de los ríos Piles o Francia. Pero se está hablando de una financiación que es posible que nunca llegue. ¿Y qué vamos a hacer entonces en ese caso?”.

En Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador celebra el anuncio de la puesta en marcha de la depuradora, aunque con matices. “Convendría recordar que fue un gobierno socialista el que condenó a Gijón a estar sin saneamiento en la zona este, y su forma de gobernar entonces recuerda bastante a la de ahora. Estaría muy bien que las decisiones que se tomen a partir de ahora para poner en marcha esta instalación clave para la ciudad se ajustaran a la legalidad vigente para evitar un nuevo conflicto con los vecinos y cuando sea una realidad podremos valorarla. De momento, las multas millonarias a Europa suponen casi la única inversión estatal en Gijón”, apunta.

Por su parte, Alberto López-Asenjo, del Partido Popular, explica sobre El Pisón que “es un motivo de felicitación para el Ayuntamiento y Ministerio, lo que deseamos es que se pueda materializar en los plazos que se ha señalado”. Y añade también sobre los fondos europeos la necesidad de “saber aprovechar estas oportunidades y que no sean anuncios que queden perdidos”. Además, recalca la importancia de elaborar buenas propuestas: “Tenemos que ser muy conscientes que no podemos ir a unos fondos mineros dos, si no que tienen que ser proyectos atractivos”.

Y Eladio de la Concha, de Vox, ahonda en el problema económico de la depuradora. “Su visita tiene más que ver con las preocupaciones del gobierno central por las multas que la Comisión Europea está aplicando a España de 4,6 millones de euros cada semana por la depuradora, más que por el apoyo a la alcaldesa para financiar proyectos con fondos europeos para la renaturalización del río Piles o las actuaciones del barrio de Roces”, estima. En su caso también indica que el reparto de esos fondos deberían tener otros fines, como “fomentar la actividad económico y el mantenimiento del empleo”.