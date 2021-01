Resbalones, canastas sueltas y charcos: el deterioro de los espacios deportivos en los institutos pone en pie de guerra a la educación gijonesa

Los autores dicen que el Doña Jimena posee “una instalación descubierta en malas condiciones”, sin techo ni canastas fijas. “Se sugiere su cierre”, afirman, de hecho, los docentes. Su gimnasio “de más de 50 años” no ha sido reformado jamás, y no hay cuarto de material. Como riesgos se destacan la posibilidad de que se desprenda una canasta, caídas por el resbaladizo pavimento exterior y, también, rejillas sueltas. El IES El Piles, prosiguen los profesores, describen una instalación cubierta “ínfima” y no dispone de espacios suficientes para permitir que dos grupos de alumnos a la vez, obligando a dar clase en el aula. El Emilio Alarcos sufre también “graves problemas de espacio”, el pavimento exterior “abrasivo” por su mal estado. Usan el patio de recreo para dar clase y critican que hace “mucho frío en el exterior” durante el invierno, así como la vejez de sus canastas y porterías.

El Fernández Vallín tiene esquinas con salientes en el gimnasio cubierto, una pista exterior –también el patio de recreo– que resbala en invierno y canastas demasiado viejas. Refieren los docentes “caídas frecuentes” de los alumnos por este deterioro. El Mata Jove habla de dos gimnasios cubiertos, un módulo del polideportivo Mata Jove (fuera del centro) y dos patios de recreo con pavimentos “abrasivos” y “canastas y porterías viejas” que provocan “un alto riesgo de accidente”. Lo reducido de los gimnasios, no obstante, provoca colisiones entre alumnos.

El Jovellanos, el único instituto que sale algo airoso de este informe –por ser el único en cumplir con la normativa vigente–, cuenta con dos gimnasios cubiertos, una pista polideportiva y el propio patio de recreo para dar clase. Si bien el pabellón no está cubierto por los laterales para protegerse de la lluvia. Los docentes recomiendan acometer esta cobertura, añadir un cuarto de material y cambiar el pavimento del segundo gimnasio.

El estudio tiene plena vigencia salvo un par de modificaciones en el estado del Rosario de Acuña, que ya posee una pista polideportiva parcialmente cubierta, si bien los autores del informe consideran que el recinto debería haberse cerrado por completo para evitar problemas de humedad o que el agua se cuele en días de lluvia y viento.

El IES de la Universidad Laboral tiene un buen pabellón deportivo y una sala de expresión corporal, además del patio de recreo, que está “desnivelado” y suele presentar charcos en épocas de lluvias. Un problema recurrente en el instituto, aclaran los profesores, es que coinciden con frecuencia tres grupos de alumnos al mismo tiempo, porque deja a uno de ellos sin un espacio cubierto en el que poder dar clase.

El Padre Feijoo, por su parte, tiene solo un gimnasio cubierto –con “mala acústica” y “techos bajos”– y el propio patio del recreo, lo que obliga al centro a recurrir a instalaciones del Mata Jove o a la pista municipal de La Algodonera, que está cubierta pero no por los laterales. “Las instalaciones propias son muy escasas y no permitirían, sobre todo en los meses más fríos, el seguimiento normal de las programaciones. Por ello es necesario salir del centro para ocupar instalaciones externas”, asegura el informe, que aclara también que, al usar pistas municipales, el instituto queda expensas de sus horarios.

El IES Roces dispone de gimnasio cubierto y pista “semicubierta”, siempre según este estudio, además de su patio de recreo, cuyo pavimento está “en mal estado”, con sus líneas de juego “casi invisibles” y las redes de porterías “rotas”. También su pista “está muy expuesta a la lluvia” y sus canastas “están viejas y rotas”. Al no disponer de un espacio cubierto, “en caso de condiciones de lluvia, viento y frío el grupo que tiene que salir al exterior se queda sin opciones de practicar o lo hace de manera precaria”.

El IES Número 1, ahondan los autores, tiene un gimnasio cubierto que se “condensa” fácilmente, una pista cubierta “sin paredes, expuesta al viento y el frío” –inaugurada en 2018– y un patio de recreo en el que “se forman charcos laterales y barro”. Los vestuarios son insuficientes, dice el informe, y están deteriorados. Son frecuentes, además, las caídas en todos los recintos. El Montevil, por último, critica la “alarmante falta de instalaciones cubiertas” –tienen el gimnasio, pero no pista– con las que considera que es “imposible impartir clase con un mínimo de calidad en un centro con un volumen de alumnado altísimo”. Son los docentes de este centro de los más críticos en su autovaloración. “La situación es insostenible”, aseguran.

La mayoría de gimnasios de los institutos, “sin calefacción”, critican los docentes

Poco más de un tercio de los institutos públicos de Gijón afrontan esta gélida vuelta a las aulas con gimnasios con calefacción para sus clases de Educación Física. Según revela un informe elaborado por todos los docentes locales de esta asignatura –un documento revelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA–, los únicos centros equipados, del total de 13 institutos públicos, son el Calderón de la Barca, Fernández Vallín, Mata Jove, Número 1 y Roces. Suponen el 38 por ciento de la red pública de Secundaria. Esta carencia, a la que se añade el amplio listado de desperfectos que el mismo documento recoge en toda la red de instalaciones deportivas para alumnos de entre 13 y 18 años, se hará especialmente notable este trimestre lectivo, en el que la mayoría de los jóvenes matriculados tendrán como opciones dar sus clases prácticas en pistas descubiertas o en gimnasios que, por la falta de climatización, provocan problemas de condensación, según se critica en dicho informe.

Lamenta también este detallado documento que la mayoría de los institutos están rodeados por calles que sí permiten la circulación de vehículos en periodo lectivo, otro reto que esperan poder solventar para evitar posibles accidentes, así como que los centros que todavía presentan barreras arquitectónicas –el Fernández Vallín, el Emilio Alarcos, el Jovellanos y el Mata Jove– hacen que desde Educación se impongan aún limitaciones en cuanto a inclusión por diversidad funcional.

El estudio cuenta con la participación de todos los departamentos de Educación Física de Secundario y se ha redactado con la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF) y la Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Educación Física (AIDEF). El objetivo, aclaran los autores, es impulsar “un plan de modernización” general en las instalaciones de institutos y reformular algunos de los últimos proyectos locales. El caso del Rosario Acuña, por ejemplo, que tiene ya lista su pista cubierta tras la insistente campaña de las familias del centro, sigue parcialmente expuesta por sus laterales, lo que a la larga, advierten los profesores, provocará igualmente problemas de humedad y encharcamientos.

El profesorado, no obstante, aclara que sus peticiones dependen de la disposición por parte de la consejería de Educación, la única con competencias de cara a este problema. Los docentes, de hecho, agradecen la buena disposición del Ayuntamiento para cederles pistas municipales y aclaran que hasta buena parte de las directivas de sus centros han trasladado al Principado sus carencias particulares. De hecho, la inmensa mayoría de institutos (11 del total de 13, según sus estimaciones) disponen de terreno anexo lo suficientemente amplio como para construir pabellones y polideportivos completamente cubiertos.