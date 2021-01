Somió pierde una figura clave en su hostelería. Víctor López Mendoza, que fundó hace 54 años el local Casa Víctor, falleció ayer a los 80 años por una dolencia cardiaca que provocó su ingreso en el hospital los últimos días. Vasco natural de la localidad de Rentería, Víctor López llegó hace más de medio siglo a Gijón, donde se instaló con su mujer, Isabel Rodríguez, con la que puso en marcha el negocio y del que se había jubilado. Un punto de encuentro en el que seguía adelante su familia, con el testigo que tomaron tres de sus hijos Bernardo, Ismael y Viti junto a su madre. Padre de cinco hijos en total (los otros dos son Mónica y David), tendrá hoy su última despedida a las seis de la tarde en el tanatorio de Gijón-Cabueñes y después será enterrado en el cementerio de Somió, la parroquia en la que vivió durante toda su vida. “Era muy trabajador incansable y siempre tenía un trato muy cercano con todo el mundo”, recordó ayer su hijo Viti López, conocido en el balonmano gijonés por haber estado en varios clubes –en una de las mejores etapas del Balonmano Gijón– y coordinar ahora la cantera del Finetwork.

El hostelero donostiarra se trasladó primero a Villarcayo (Burgos) para trabajar, antes de recalar en Gijón en 1966, momento en el que montó el local hostelero Casa Víctor junto a su esposa en el Camino de los Fojanes. “Pronto se convirtió en un lugar emblemático en Somió”, afirmó Soledad Lafuente, presidenta de la asociación vecinal, que destacó su carácter “educado” y también su parte más colaborativa. “Ayudó durante muchos años para sacar adelante las fiestas y también en más tareas vecinales”, señaló Lafuente antes de añadir también el buen recuerdo que le deja: “siempre se le veía por el barrio, saludando y hablando con todo el mundo”.

Casa Víctor se convirtió en un local que siempre tenía su terraza llena y una buena acogida como merendero en verano. En 2010 el colectivo Costa Verde, que preside Sergio Puente, premió a Víctor López por su trayectoria, casi al filo de su jubilación. “Aunque nuestra madre, junto a nosotros, estábamos ahora al frente del negocio, él seguía siempre muy pendiente de todo”, confesó su hijo Viti López.

Sergio Puente, por su parte, resaltó especialmente la forma de ser de Víctor López. “Era muy cariñoso, ese trato cercano con la gente le hicieron convertirse en un lugar de parada obligatoria para los de aquí y los que venían de visita a la ciudad”, describió. Y, como hostelero, añadió: “Puede que sea uno de sus últimos chigres que quedan, con ese sello especial, de ese ambiente y de cuidar muy bien el producto”. ¿Un ejemplo? “Tomarte la tortilla, el tomate y los calamares que tanto le gustaba ofrecer era muy especial”, recordó Puente.

Hace una década, cuando Víctor López fue premiado por su trayectoria por el colectivo Costa Verde, en palabras a LA NUEVA ESPAÑA, reflexionaba con sorna que, aunque dejaba en buenas manos el negocio para sus hijos, aún tenían mucho trabajo por delante. “Por mucho que les guste, no tienen nuestra experiencia y conviene pegarles un tirón de orejas”, refirió. También lamentó que “prohibiesen cantar en los chigres” y contó una anécdota, con una táctica que tenía para evitar que algún cliente se fuese sin pagar. “Conozco a multimillonarios que aún me deben alguna tortilla. Tenían que ponerse ‘coloraos’. En el negocio hay que tener un poco de cara, porque muchos te vienen a chulear. Incluso cambié la disposición de las mesas para que no se me escapara ninguno”, desveló.

Su local se hizo muy popular por el ambiente y por los campeonatos de mus. “Creó el negocio de la nada y lo convirtió en una referencia. Era una persona sencilla. Pero nos hemos dado cuenta que era muy conocida y querida por las muestras de cariño que nos han llegado”, concluyó su hijo.