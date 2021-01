El Chas plantea un conducto de hormigón subterráneo para la unión con Las Mestas

La simbiosis entre Las Mestas, de titularidad municipal, y el Chas, de propiedad privada, se estudia desde el pasado verano tras la celebración de la primera edición del Gijon Horse Jumping. Esta competición nació en 2020 en sustitución del Concurso Internacional de Saltos, cancelado por la pandemia. Las Mestas y el Chas están separados por la avenida Alberto Einstein, pero durante este torneo funcionaron en la práctica como un único escenario. Eso sí, a costa de cortar el tráfico rodado en la arteria los fines de semana de verano para facilitar el tránsito de jinetes y caballos de una instalación a otra. Una medida que ocasionó no pocas molestias a los vecinos.

La intención del Patronato Deportivo Municipal es potenciar el Gijon Horse Jumping de cara a próximas ediciones y que se convierta en un referencia de la hípica en España y en el sur de Europa. Una idea que gusta mucho en el Chas donde se aspira a poder celebrar competiciones de lustre internacional no solo en agosto sino en otros meses del año. Para ello Kocina entiende que la comunicación entre los dos recintos debe ser permanente y preferiblemente bajo tierra. Inicialmente, se planteó la posibilidad de un túnel, una opción más compleja que el sistema de conductos que ahora proyecta el Chas. Según lo que propone Kocina, la obra rondaría los 150.000 euros y el plazo de ejecución no pasaría de un mes. “El coste lo afrontaría el Gijon Horse Jumping, no el Ayuntamiento en sí y el aspecto de Albert Einstein sería el mismo de ahora”, asegura el empresario.

La comunicación subterránea no es la única que se baraja. También esta sobre la mesa la opción de unir Las Mestas y el Chas con un corredor hípico de madera con dos plataformas de este material que quedarían instaladas en la senda peatonal cercana a Albert Einstein y que iría por encima del arroyo San Miguel. Kocina ha mantenido contactos con la empresa asturiana Media Madera, una firma con alma gijonesa afincada en Carreño y responsable de la pasarela de Nuevo Roces, entre otras. “También es un proyecto muy coherente”, asevera Kocina respecto a esta posibilidad.

Las pasarelas de madera tendrían una longitud de unos 30 metros cada una y su fabricación y posterior instalación podrían rondar los 230.000 euros. Uno de los principales inconvenientes a la hora de hacerlas realidad es que al sortear el cauce del arroyo San Miguel serían necesarios los permisos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico lo que demoraría su ejecución. Un inconveniente que no gusta en el Chas donde se quiere potenciar la hípica y el Gijon Horse Jumping de cara a próximas ediciones.