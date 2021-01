Polémica canina por los anzuelos de San Lorenzo

La iniciativa ya ha tenido ecos políticos. Fueyo ha entrado en contacto con Ciudadanos, que el próximo viernes en la Comisión de Medio Ambiente planteará el tema a nivel municipal. El concejal Rubén Pérez Carcedo pedirá al gobierno local que se ponga en contacto con la Dirección de Pesca del Principado para que este organismo recuerde a los pescadores con licencia que extremen las precauciones con sus útiles para evitar accidentes. “La idea es mediar para que con sentido común todo el mundo pueda disfrutar de la playa”, apunta Pérez Carcedo. “Los pescadores pueden pescar, pero deben ser conscientes de que hay perros sueltos. Con unas mínimas precauciones y con sentido común no debería haber ningún problema”, abunda el edil.

Lo acontecido con el perro de Gago tuvo consecuencias económicas para el bolsillo de la propietaria de la mascota. La mujer asegura que el can tuvo que ser sometido a una endoscopia y que el coste del tratamiento frisó los 700 euros. “Llamé a la policía para ver si se podía hacer algo, pero la cosa quedó en nada”, lamenta la mujer. Beatriz Fernández, otra habitual de San Lorenzo, fue testigo del suceso. “El anzuelo le llegó casi al estómago. No hay empatía con los perros”, señala la mujer.

Los propietarios de mascotas habituales de San Lorenzo denuncian que el caso anterior no es el único. Javier de la Rosa es el dueño de “Elvis”, un perro que la última semana de 2020 sufrió heridas en el morro tras morder otro cebo. Al contrario que con el can de Gago, el de de la Rosa no encontró el anzuelo tirado en la arena sino que lo masticó directamente de la caña que el pescador llevaba colgada del hombro. “Llevaba un chipirón en el anzuelo y el animal lo olió”, explica el dueño del perro, que, por suerte, no necesitó atención médica de especialistas.

En base a estos dos accidentes, los propietarios de mascotas han decidido pasar a la acción. El grupo del que Carlos Fueyo ejerce de portavoz quiere organizarse en un grupo de Whatsapp para recopilar casos parecidos y ponerlos en conocimientos de las autoridades en el momento en que sucedan. “La mayoría de pescadores cumplen, pero hay otros que no. Ellos tienen derecho a estar aquí, pero deben tener cuidado”, alerta Fueyo. “En la arena no solo estamos los dueños de los perros, sino que hay mucha gente que hace deporte y también niños”, profundiza el líder del grupo. “Si mi perro rompe una caña, soy responsable así que al revés tiene que ser lo mismo”, zanja Carlos Fueyo.