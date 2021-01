La Policía Local denunció ayer, miércoles 13 de enero, a 29 personas por no llevar la mascarilla obligatoria, a 5 por fumar sin mantener la distancia de seguridad, y a 7 más por incumplir el toque de queda. Es decir, que los agentes sancionaron a 41 individuos por no respetar las normativas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Asimismo fue sancionado un local de la calle Alcarria y otro de la calle de los Laboratorios por no disponer las sillas a la distancia requerida.