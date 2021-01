Las dos vacunas que actualmente se están administrando en España contra el coronavirus, la de Moderna y la de Pfizer, consiguen que quienes la reciben no desarrollen un cuadro clínico grave o mortal cuando se infectan, pero no impiden la infección ni evitan que los vacunados que se infecten puedan contagiar a otras personas. No acabarán con la vida con mascarilla y distancia social. La solución definitiva puede llegar si fructifica la vacuna que está investigando en Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en colaboración con una multinacional, que impedirá que quien la reciba se contagie. El virólogo que lidera esta investigación, Luis Enjuanes, explicó ayer el estado de este trabajo en la conferencia que impartió en el tercer evento online Citech, organizado desde Gijón por Conecta Industria.

La vacuna española no estará autorizada probablemente por las agencias reguladoras “hasta finales de este año”, dijo el experto, cuando culminen las investigaciones para demostrar la seguridad de la misma, esto es, que no tiene efectos secundarios graves.

Se trata de una vacuna que se “administrará a través de la nariz, no mediante inyección”. La cuestión es comprobar que esa vía de administración no acaba haciendo que los virus modificados que se inyectan no acaban pasando de la nariz al cerebro, algo que sí ocurre con algunos tipos de virus. En el momento que eso se descarte, el camino estará allanado, destacó Enjuanes.

El centro del CSIC tiene experiencia acumulada en estudiar cómo modificar virus, eliminando su peligrosidad. De esa forma, esos virus modificados se convierten en una vacuna. Además de la protección total frente a la infección, ya demostrada por los investigadores españoles, su vacuna tiene también “la ventaja de que las moléculas que se inyectan tienen la capacidad de autorreplicarse”. Esto es, por cada unidad que inyectan, dentro del cuerpo se replican en 1.000 o 5.000, lo que potencia la respuesta inmunitaria del cuerpo. Otra ventaja frente a las de Moderna y Pfizer es que una de las dos variantes de la vacuna que están desarrollando no precisa mantenerse a muy bajas temperaturas, lo que facilita su distribución. A todo esto se suma que requiere de una sola dosis. La administración intranasal también produce inmunidad en la principal vía de contagio, la respiratoria.

La multinacional que colabora con el CSIC está aportando sus conocimientos para poder suministrar la vacuna, dado que su componente activo es muy delicado. Para que no se degrade se inyectará en envuelto en unas nanopartículas que lo estabilizan, desarrolladas por esa multinacional.

Enjuanes resaltó que pese a que el proyecto español tiene muchas ventajas, las vacunas de Moderna y Pfizer “son unas herramientas”. “Las vacunas que hay ahora muy interesantes y las necesitamos extraordinariamente, pero son susceptibles de mejorar”, dijo. El científico también descartó que el aumento de los contagios obedezca a la variante británica, sino que tiene que ver con las reuniones o aglomeraciones de las pasadas fiestas navideñas.