Una empresa asturiana de construcción promoverá el hotel en la sede del Puerto

Fermín Mora es un constructor muy conocido en Asturias, propietario él sólo o junto a otros socios de varias empresas. Comenzó en el sector en Tineo, para expandirse luego a Gijón, Oviedo y Cangas del Narcea. En Gijón, ha desarrollado proyectos como el bloque de edificios que hay al final de la calle Marqués de San Esteban, frente al Museo del Ferrocarril, a través de Asturcasa, una de las empresas que creó junto a otro socio también de Tineo. En la actualidad tiene varias obras en marcha o en cartera en el centro de la ciudad a través de otras dos sociedades, Obras y Proyectos Prycasa y Nuevo Espacio.

En Oviedo hizo bastantes promociones en la zona de la Ería. También en la capital asturiana participó, junto a otros tres socios, en un negocio de otro ramo, siendo copropietario del restaurante La Gruta entre los años 2000 y 2009. No ha trascendido si el empresario tinetense está interesado sólo en la construcción del hotel de lujo o también en su explotación posterior.

Antes del traspaso de la mayoría accionarial de Miramar Apartamentos a Fermín Mora, el grupo Abba barajaba destinar el edificio a apartahotel de lujo, llegando a presentar bocetos de ese proyecto tanto a la Autoridad Portuaria de Gijón como al Ayuntamiento y planteando además la posibilidad de recrecido en una planta de una parte del edificio, para igualarla en altura con el resto. El uso hotelero del inmueble requiere de un cambio en el Plan Especial de Cimadevilla, al que se han mostrado favorables los grupos municipales. Actualmente, este plan tan sólo contempla que esos inmuebles se destinen a un uso administrativo.

También es necesario para llevar adelante el proyecto que antes se formalice la compraventa del inmueble –en realidad son dos, la sede histórica y un edificio anexo usado en su día para viviendas de directivos del Puerto, además del aparcamiento en superficie que hay frente a estas edificaciones–. Una compraventa pendiente del pago de los 3.111.500 euros en los que fue adjudicado por el Puerto. El pago estaba previsto inicialmente que se efectuara al mes de la adjudicación, pero no pudo finalmente llevarse a cabo. Miramar Apartamentos ha solicitado ahora una modificación en las condiciones de pago, aplazando el grueso del mismo, algo que está pendiente del visto bueno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Tras ese acuerdo, el plazo se hará en tres fases: 152.150 euros de manera inmediata, 500.000 al elevarse a escritura pública la compraventa y los 2.459.350 euros restantes, al cabo de tres años.

La modificación en las condiciones de pago ha sido informada favorablemente por la Abogacía del Estado, que tan sólo ha puesto como requisito que se tengan en cuenta las condiciones económicas del aplazamiento. Puertos del Estado no ha puesto tampoco objeciones, más allá de que se tenga en consideración que si en estos tres años no se ejecuta el proyecto y el inmueble revierte al Puerto, podrían generarse gastos adicionales de reparación del mismo si no se hubieran llevado a cabo las labores de mantenimiento adecuadas. Gijón tiene más cerca contar con un hotel de cinco estrellas.

Respaldo sin fisuras de todos los partidos al alojamiento de cinco estrellas

“Es una buena noticia. Complementa muy bien una buena red de establecimientos hoteleros y además demuestra el dinamismo turístico de nuestra ciudad y confirma que somos un destino turístico valorado y en alza”. Así valoró ayer la alcaldesa, Ana González, el proyecto de hotel de cinco estrellas que se va a llevar adelante en la antigua sede del Puerto tras el cambio accionarial en la empresa adjudicataria. Un proyecto que cuenta también con los parabienes de su socio de gobierno, Izquierda Unida, y de la oposición municipal. Aurelio Martín (IU) señaló que “así se recupera un edificio histórico y conectará con la recuperación que pretendemos para la fachada marítima”. El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, indicó que “nos alegramos de que este proyecte se desbloquee y Gijón por fin pueda disponer de un hotel de cinco estrellas”. Y destacó no sólo el impacto económico del mismo, sino también la recuperación que va a suponer de un edificio en estado “muy mejorable”. Alberto López-Asenjo, portavoz del PP, ve con buenos ojos un proyecto que puede suponer “desarrollo económico y oportunidades de empleo”. Por su parte, Jesús Martínez Salvador, de Foro, valoró “positivamente” que se vaya a convertir en hotel de cinco estrellas”. A la par que hizo un llamamiento a “asegurar la viabilidad de la operación para que no se vuelva a repetir el fallido hotel de la Laboral”. En opinión de Laura Tuero, de Podemos-Equo, el plan “parece interesante”. “Esperamos que traiga empleo estable de calidad y se conjugue con el turismo y la movilidad sostenibles”, afirmó la concejala. Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, también indicó que está a favor “de las iniciativas que creen puestos de trabajo y que, como en este caso, sean de calidad, en un sector de relevancia para nuestra ciudad como es el turístico”.