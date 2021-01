“Es lo mínimo que puede hacer una ciudad por alguien que ha sido buen alcalde; que una parte de la ciudad lleve su nombre y él fue para Gijón un alcalde magnífico. Si tenemos ese paseo y todo el área de Poniente fue gracias a su labor”. Isabel Viña, una de las personas que se reunieron el 12 de marzo de 2019 para impulsar que un espacio de la ciudad llevara el nombre de quien durante 12 años fue su alcalde, Vicente Álvarez Areces, fallecido dos meses antes. En aquel encuentro se valoraron otras opciones, como algún colegio público o el Parque Científico y Tecnológico, pero se decidió que la mejor era el paseo que circunda la playa de Poniente, antiguo espacio degradado de Gijón, cuya recuperación él impulsó desde la Alcaldía.

Quienes lanzaron la idea en aquella reunión valoran al Areces político y al humano. Así, Santiago Martínez, presidente de la Federación de Coros de Asturias, resalta que fue un político que “se significó por su capacidad de liderar proyectos haciendo avanzar la ciudad, entre otras cosas abriéndola al mar, al que estaba de espaldas”, además de su “empuje y talento”, apuntó su “carácter entrañable”.

Otro de sus mejores amigos, quien fuera jefe del servicio de Informática del Ayuntamiento, José Manuel Pazos, apunta que “vi su forma de trabajar, su capacidad, cómo transformó la ciudad; está en una categoría que no alcanza ningún otro personaje público que he conocido, por su visión de las ideas y capacidad de llevarlas a cabo”. Para el historiador Luis Miguel Piñera, “es de justicia que Areces pase al callejero de Gijón por su trayectoria de compromiso durante la dictadura, sus doce años de alcalde, otros doce como presidente del Principado y sus años como senador: Los nombres de las calles no solamente deben servir para ordenar un espacio. También deben representar coordenadas simbólicas, y constituir la memoria de la ciudad”.

Manuel Mata, expresidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, apuntó que “aunque su trayectoria tiene luces y sombras, sus luces son bastante positivas para Gijón”. Luis Manuel Fernández “Floro”, exdirector de Proyecto Hombre, define a Areces como “una persona con vocación que siempre trabajó como servidor de lo público, por lo que tiene mucho sentido unir su nombre a un lugar digno que él contribuyó a recuperar”. En el mismo sentido, Juventino Montes, expresidente de la FAV, considera que “es bueno que el paseo tenga el nombre de quien luchó para conseguir que fuera así”.

La directora del Colegio Cervantes, Ángeles García agrega que en la trayectoria de Areces en la Alcaldía “hay un plus de aportación personal, de visión de ciudad”. La exconcejala Gloria Ortiz resalta tres ideas: “amaba a su ciudad, fue un adelantado a su tiempo y creó la concejalía de la mujer”.

En aquella reunión participaron el exdirector de deportes del Comité Olímpico Español, Manolo Llanos; el presidente del Comité de Arbitraje de la Federación Internacional de Balonmano, Ramón Gallego; la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno; el exedil José María Pérez y el periodista José Antonio Rodríguez Canal. Varios de los participantes en el encuentro han recibido la medalla de plata de Gijón a propuesta de distintos grupos políticos.

A su iniciativa se han ido uniendo otras personas, como el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño; el exsindicalista Francisco Prado Alberdi o el presidente de la Cultural, Pedro Roldán. La Autoridad Portuaria de Gijón aprobará dar el nombre de Areces al paseo de Poniente previsiblemente en su próximo consejo de administración.