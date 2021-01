“Queremos hacernos oír”. Pablo García Encinas, vecino de El Natahoyo, explicaba así el motivo de la segunda marcha por la movilidad y tercera protesta sobre ruedas organizada por usuarios de vehículos clásicos contra la ordenanza que les prohibirá aparcar en la zona ORA a partir del año que viene y circular por Gijón a partir de 2026. Oír se hicieron oír, con el claxon y el rugir de los motores en el recorrido que hicieron desde el Campus universitario hasta el centro de Gijón, con sendas paradas de reagrupamiento en la avenida de la Constitución y en El Humedal.

García Encinas es propietario de siete coches clásicos y varias vespas. Ayer participó con tres en la marcha, con la ayuda de un amigo y un familiar para manejar dos de ellos. El denominador común entre los participantes era el cabreo con la nueva norma municipal. Están habituados a las concentraciones lúdicas, en la que el nexo común es el apego a sus viejos vehículos. Ahora las hacen para protestar. En la que recorrieron el centro de Gijón el pasado 18 de octubre participaron 70 coches clásicos. En la del 20 de diciembre ya fueron 500 vehículos, entre coches clásicos, motos y otros vehículos afectados por la ordenanza que impondrá restricciones a los que carezcan de distintivo ambiental. En la de ayer, la organización estima que participaron unos 600 vehículos, que dieron varias vueltas por el centro, entre la Plaza del Carmen y la de El Humedal.

El número de personas asistentes fue bastante mayor. En casi todos los coches, dos. Algunos incluso llevaron a sus mascotas como Belén Mata, que acudió a protestar acompañada de su perra Nuss. Vecina de La Guía, su cabreo era múltiple; no sólo por las restricciones a su vehículo, sino también por las peatonalizaciones, como la de la avenida de El Molinón “que nos deja aislados, porque para llegar a casa vamos a tener que dar 50 vueltas; estoy muy cabreada con este Ayuntamiento”.

La salida desde el punto de concentración en el Campus estaba prevista para el mediodía, pero ya desde bastante antes comenzaron a llegar los participantes, aprovechando la cita para encontrarse con los amigos o para curiosear entre algunas de las joyas a motor que participaron en la marcha.

Es el caso de Jaguar XJS Cabrio de 1989, de José Ramón Vidal, vecino de Porceyo que tuvo que levantar el capó a petición de otros asistentes para contemplar su motor de 12 válvulas. “En las concentraciones siempre hay buen rollo y con estos coches hacemos muy pocos kilómetros al año”, explica antes de criticar una ordenanza que afectará a un coche que es su pasión, pero no el que utiliza habitualmente para desplazarse. Sólo para las concentraciones. A él le afectará por partida doble, dado que la empresa para la que trabaja también tendrá que acabar renovando flota, entre ella la furgoneta que él conduce. Señala que también se van a ver afectados muchos de sus vecinos de Porceyo, que sólo disponen de coches viejos para desplazarse a Gijón “pero confían en que esto no vaya adelante”.

No era lo más frecuente, pero entre los manifestantes también los había jóvenes, como Alejandro Rodríguez García, vecino de La Calzada de 19 años y propietario de un Audi A3 que se verá limitado por la ordenanza. “Es una vergüenza la ordenanza; si quiero bajar al centro, me van a obligar a ir andando o en autobús”, algo que no es de su agrado.

El inicio de la protesta también atrajo a otros jóvenes que no conducen, pero que ya están entrando en el mundillo de los coches, como Nel Fernández, vecino de El Llano de 15 años que junto con dos amigos no paraban buscar los coches clásicos “de rally” para retratarlos. En cuanto pueda, espera ponerse al volante de alguno.