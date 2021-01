¿Qué pasa si un día soy consciente de que no veo bien la pizarra, me cuesta ver los carteles de la televisión o tengo dificultades para conducir de noche? Es posible que tenga algún defecto visual que me impida ver nítidamente. En ese caso, debería consultar al profesional especializado en detectar estos defectos visuales: estamos hablando del óptico-optometrista.

Ahora que tengo claro a qué profesional tengo que visitar, nos queda decidir a qué óptica voy a ir. En este caso la elección también es sencilla: Opticalia, que en Gijón dispone de cuatro centros: Muiña, Souto, Contrueces y Óptica Langreo.

En ocasiones pensamos que la tecnología solo sirve para crear mejores móviles, para comunicarnos mejor a través de redes sociales o para que los coches contaminen menos. Sin embargo, hay muchos sectores que están viviendo una auténtica revolución gracias a los avances tecnológicos. Uno de ellos, es la óptica. Dentro de estos progresos podemos situar el tratamiento de la miopía a través de la ortoqueratología. Este tratamiento está diseñado para eliminar el uso de gafas o lentillas durante todo el día. Incluso es un tratamiento exitoso en a la hora de ralentizar o retener la progresión de la miopía. En Opticalia somos especialistas en este tipo de adaptaciones.

El desarrollo de herramientas terapéuticas ha sido imparable durante los últimos años. En Opticalia disponemos de estas herramientas aplicadas a la visión, la refracción del futuro. Graduaciones más precisas y más cómodas que nos permiten adaptar las soluciones ópticas más adecuadas en cada caso.

En nuestros gabinetes también disponemos de retinógrafos, con los que efectuamos una prueba sencilla, útil, segura y muy cómoda para el paciente que permite realizar fotografías digitales de la retina (fondo del ojo) sin necesidad de dilatación pupilar. Las imágenes obtenidas pueden almacenarse en un sistema informático y enviarse para que sean estudiadas en un lugar diferente por oftalmólogos especialistas en retina. Asimismo, esto es especialmente útil para posibilitar un mejor seguimiento de los pacientes, ya que hace posible comparar las imágenes de la retina al cabo del tiempo y ver la evolución de la patología si la hubiera.

Todo esto es Opticalia en Gijón, salud, tecnología, ciencia, innovación, moda.