Para Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, está más que claro que “a este gobierno (el local que lidera Ana González) no le gusta ni la transparencia ni la rendición de cuentas”. Así lo indicó ayer tras denunciar públicamente que la Alcaldesa había vetado una iniciativa plenaria de la formación naranja en favor de la constitución de una comisión permanente de Pleno desde la que se hiciese seguimiento y control de los proyectos a desarrollar en Gijón con fondos europeos. La iniciativa ni siquiera se incluye en el orden del día de la sesión de mañana.

“Se vetó desde Alcaldía amparándose en que la competencia para crear ese tipo de comisiones es de ella. Sí, es cierto, pero eso no tiene que impedir que, por lo menos, se debata. Si se llegase a aprobar ya dependería de la Alcaldesa seguir o no el mandato democrático de la Corporación”, explicó Pérez Carcedo. El edil de Ciudadanos dio un argumento más: en mayo de 2017, Carmen Moriyón no puso freno a que se debatiese la creación de una comisión similar para la vigilancia de la contratación que pedía el PSOE.

Para Pérez Carcedo, este tipo de fórmulas son la única vía que tiene la oposición para tener información de los proyectos. “Pero la Alcaldesa nos da un portazo y no permite ni que se debata en el Pleno olvidándose de que su gobierno no tiene la mayoría y necesitará apoyos puntuales para sacar adelante mucho de esos proyectos”, sentenció el edil.